Сет Годин: «Интернет строили на принципах доверия, теперь все мы за это расплачиваемся»

Сеть создали военные, ученые и группа хиппи. Все они верили друг другу и перенеси эти принципы в глобальный интернет. В итоге все мы попали в ловушку: вокруг много злобных анонимов и дезинформации.

Сет Годин, известный маркетолог, уверен, что пока в сети не установится баланс между прибылью и пользой, расплачиваться будет все человечество. Вот что они пишет в своем блоге:

— У интернета явно есть проблема, и это доверие. Хороший пример — история группы Grateful Dead.

Появившись под названием Warlocks, они стали больше, чем просто группой. Они стали семьей, которая всегда в пути. Многие люди бросали свои карьеры, чтобы следовать за артистами всюду. Они жили в автобусах и посещали за год по тридцать или сорок концертов. Обменивались билетами, помогали друг другу, строили отношения. И знали, что, как в любой семье, скоро увидятся снова.

В 1987 году композиция Touch of Grey заняла первое место в чарте, это привлекло на концерты группы огромную (и разнообразную) публику. А близость и доверие исчезли.

Экономист Глен Вейл говорит, что интернет был основан тремя племенами, настолько различными, насколько это возможно. Первое племя — это военные, ARPA (а затем и DARPA), которые его придумали и профинансировали. Среди первых пользователей интернета были профессора университетов со всего мира. А создателем одной из первых онлайн-культур стала группа «хиппи» в Сан-Франциско.

Поскольку в каждой из этих групп был высок уровень доверия, предполагалось, что люди, с которыми они взаимодействуют в интернете, будут такими же. Поэтому когда создавались инструменты интернета, а затем и сети, об уровне доверия просто забыли. Появилось множество способов обмениваться файлами, искать, просматривать информацию, болтать и общаться, но никакой возможности участвовать в сложных процессах, которые мы обычно связываем с идентичностью и доверием.

Люди находились в племенных отношениях еще до начала летописной истории. В Библии слово «племя» встречается более 300 раз. Но интернет — это не сообщество и не племя. Это просто технология, которая дает силы некоторым голосам и идеям. Когда мы не знаем, кто эти люди и люди ли вообще, доверие подрывается.

Когда нужно, чтобы сайт быстро набрал популярность, этого можно быстро добиться, упростив способ присоединиться к нему и усложняя условия анонимного общения. И чем больше выгоды от сайта получают владельцы, тем упорнее они ведут подобную политику.

Это хороший вариант в краткосрочной перспективе для бизнеса и очень плохой для общества.

Двадцать лет назад я писал, что если кто-то входит в банк в маске (нынешняя пандемия не в счет), можно смело предположить, что он пришел не для того, чтобы положить деньги на счет.

Сейчас мы страдаем от той открытости и простоты, на которых строился интернет. Потому что собравшиеся обозленные люди, каждый из которых твердит о своем, — это не сообщество. Без постоянного присутствия, идентичности и общего набора идеалов, целей и последствий люди не испытывают особого соблазна проявлять себя с лучшей стороны.

Эта система противопоставлена лучшим человеческим импульсам. Люди понимают, что лидерство, жертвы и щедрость создают сообщество, а драки и скандалы — только толпу. Пользователи сегодня пытаются сопротивляться, но алгоритмы обладают мощью и устойчивостью, и именно это нужно изменить в первую очередь.

Пока не появится корреляция между популярным, прибыльным и полезным, расплачиваться за это будем все мы.

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