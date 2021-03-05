«Не убегайте, если вас ждет сражение, и не сражайтесь, если сражение того не стоит»

Запретите себе сразу несколько моделей поведения, и жить станет легче приятнее. Причем не только вам, но и людям вокруг. 18 вещей, которые не нужно делать никогда.

Дэн Вальдшмидт, популярный маркетолог, в своем блоге рассказал, чего не стоит делать никогда, если хочется добиться хоть чего-то:

1. Никогда не стройте свой бизнес-план на том, что вам повезет.

2. Никогда не позволяйте себе оставаться в плохом настроении.

3. Никогда не прекращайте беспокоиться о деталях и дедлайнах.

4. Никогда не радуйтесь чужому поражению.

5. Никогда не переставайте учиться, слушать и вести за собой других.

6. Никогда не забывайте о благодарности для тех, кто помог вам на вашем пути.

7. Никогда не допускайте, чтобы перерыв превратился в полосу лени.

8. Никогда не убегайте, если вас ждет сражение.

9. Никогда не сражайтесь, если сражение того не стоит.

10. Никогда не останавливайтесь на пути туда, где вы хотите быть.

11. Никогда не превращайте оплошность в большую ошибку.

12. Никогда не забывайте, откуда вы родом.

13. Никогда не давайте гордости помешать вам просить о помощи.

14. Никогда не унижайте себя мелочами, даже если кто-то сделал это первым.

15. Никогда не погружайтесь в дела настолько, чтобы забыть о добром слове для тех, кто вокруг.

16. Никогда не переставайте верить, что у вас получится.

17. Никогда не позволяйте власти или деньгам овладеть вашим разумом.

18. Никогда не позволяйте страху столкнуть вас на более простой путь.

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