Почему об этом не говорят в школе? 20 признаков эмоциональной зрелости, без которой никуда

Человек может быть отлично образован и воспитан, но страдать от одиночества и нереализованности. Важно понять: критика не всегда вредна, с друзьями полезно плакать, люди вокруг совсем не злые дураки.

Известный философ и писатель Ален де Боттон в 2008 году основал компанию The School of Life, которая должна помогать людям понимать вещи, которым не учат в школе. Как понимать свои эмоции, общаться с друзьями и близкими, к чему стремиться и как справляться с трудностями? На Youtube-канал сообщества уже подписаны более 5 млн человек. В одном из его выпусков эксперты говорили о такой важной черте, как эмоциональная зрелость. Как определить, достигли ли вы ее? Вот главные признаки:

1. Вы понимаете, что плохие поступки других людей чаще вызваны страхом или тревогами, а не вредностью или глупостью. Только неискушенные люди с высоким самомнением считают, что мир состоит из дураков и мерзавцев. На самом деле все интереснее, четкого деления на черное и белое нет.

2. Вы точно знаете, что люди не умеют читать мысли. Если хотите донести до кого-то свои идеи, желания или чувства — вы говорите. Если вы не можете объяснить идею ясно и спокойно, нельзя винить человека в том, что он чего-то не делает.

3. Вы знаете, что тоже совершать ошибки, вы научились их признавать.

4. Вы учитесь сохранять уверенность в себе не потому, что считаете себя лучше окружающих, а потому, что понимаете: все остальные не умнее, не смелее и не увереннее вас. Мы все спотыкаемся, падаем, встаем и продолжаем двигаться вперед. Это нормально.

5. Вы простили своих родителей, осознав, что они произвели вас на свет без злого умысла. Им тоже было сложно, с их демонами, в этом сложном мире. Вместо злости вы испытываете к ним сострадание и любовь.

6. Вы осознаете, как сильно влияют на людей такие «мелочи жизни», как стресс, качество сна, уровень алкоголя или сахара в крови. Вы научились не поднимать серьезные темы с близким человеком, если вы устали, пьяны, голодны, встревожены или опаздываете на поезд.

7. Вы не тратите слишком много времени на обиды. Если вам не нравится чей-то поступок, прямо просите человека больше так не делать и забываете.

8. Вы знаете, что совершенства нет ни в жизни, ни в работе. Вы учитесь ценить то, что психоаналитик Дональд Винникотт называл «приемлемым». Да, у вас в жизни немало разочарований и поблем, но в общем и целом все на «приемлемом уровне».

9. Вы приучаете себя к здоровому пессимизму: ни от чего не ждать слишком многого. Это дает вам спокойствие, терпение и терпимость.

10. Вы видите, что слабости и сильные стороны у людей уравновешены. Да, он большой педант, но такой ответственный и надежный, как скала в бушующем море. Идеальных людей нет: у каждого достоинства есть оборотная сторона.

11. Вы уже не влюбляетесь так легко, как раньше. Каким бы безупречным и обаятельным ни выглядел человек, при ближайшем знакомстве он может оказаться проблемой. Вы остаетесь верны тому человеку, в котором нашли полюбившиеся вам черты.

12. Вы понимаете, что с вами не так просто жить и находиться рядом. Новым знакомым и друзьям вы, не стыдясь, описываете свои плохие стороны.

13. Вы учитесь прощать себя за то, что когда-то вели себя глупо и неправильно. Наказывать себя за ошибки прошлого контрпродуктивно, любить себя нужно всегда, что бы ни произошло.

14. Вы понимаете, что повзрослеть — значит принять и внутреннего ребенка в себе. Вы не стараетесь быть взрослым во что бы то ни стало. Когда в вас просыпается что-то детское, вы великодушно думаете: ну и пусть.

15. Вы не ассоциируете свое счастье с великими целями и достижениями. Вы начали праздновать маленькие победы и свершения. Повод для радости — красивые цветы, великолепный закат, спокойный день, проведенный в кругу близких.

16. Вы не считаете мнение окружающих о вас таким уж значимым. Главное, чтобы вы сами и несколько близких вам людей принимали вас таким, какой вы есть.

17. Вы становитесь терпимее к критике. Теперь вы понимаете, что не каждый человек, подвергший вас критике, или унижает вас, или ошибается. Вместо этого у вас появляется мысль: может, стоит учесть эти замечания?

18. Вы начинаете понимать, как сильно вас иногда затягивает в собственные проблемы и переживания. Стоит чаще проветривать голову, смотреть по сторонам и просто улыбаться.

19. Вы понимаете, как сильно на ваше поведение влияет ваше прошлое — и учитесь компенсировать это влияние. Теперь вы понимаете — иногда лучше немного выждать, а не поддаваться эмоциональному порыву.

20. Вы говорите с друзьями не только о хорошем. Людям важно слышать о ваших проблемах и слабостях, ведь благодаря этому они чувствуют себя менее одиноко. Настоящая дружба — это быть уязвимыми вместе.

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