Уральцы пересаживаются на подержанные авто

Екатеринбург, Челябинск и Тюмень стали лидерами по покупке автомобилей. При этом во всех трех городах снижаются продажи новых транспортных средств и растет спрос на машины с пробегом.

На Урале вырос спрос на автомобили с пробегом. Об этом рассказал Алексей Ткачук, аналитик Авито Авто, на конференции «Высшая передача» для дилеров легковых автомобилей в регионах Урала и Сибири, организованной Авито Авто. Он отметил, что на контрасте с началом прошлого года, когда склады дилеров регулярно пополнялись и выкуп был налажен бесперебойно, карантинные ограничения внесли свои коррективы, вызвав некоторое снижение предложений о продаже автомобилей с пробегом в регионах — с одной стороны и рост спроса (более чем на 80% в обоих регионах) — с другой.

Самыми популярными автомобилями с пробегом по количеству запросов контактов на Урале по данным на февраль 2021 г. были модели отечественного производства, в Сибири самой востребованной моделью оказалась Toyota Corolla, потеснившая продукцию АвтоВАЗа.

Кроме того, по данным «Автостата» по региональной структуре первичного и вторичного авторынка Урала и Сибири, в тройку городов УрФО, лидирующих продажам новых и подержанных автомобилей, вошли Екатеринбург (суммарно более 60 тыс. автомобилей), Челябинск (55 тыс.) и Тюмень (42,5 тыс.). Причем все три города за год продемонстрировали отрицательную динамику по новым автомобилям (-4,4%, -1,6% и -1,1% соответственно) и положительную — по автомобилям с пробегом (5,1%, 4,4%, 6,4%).

Кроме того, за последний год наметилась тенденция к увеличению количества профессиональных продавцов, которые пользуются классифайдами. Многие дилеры стали проводить более агрессивную политику выкупа автомобилей «с улицы», тем самым сократив долю частных продавцов на онлайн-площадке. Если год назад объявления от частных продавцов составляли порядка 70%, то в течение 2-3 лет она может снизиться до 50%. «Таким образом, рынок становится более профессиональным. Влияние дилеров и профессиональных продавцов усиливается», — добавил Алексей Ткачук.

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», отметил, что несмотря на трудности восстановления авторынка после спада 2014 г., можно ожидать положительную динамику продаж во всех сегментах в целом по России.

На Урал приходится 10% всех продаж новых автомобилей в стране. То есть каждый десятый новый автомобиль продается именно здесь. Сибирь чуть отстает: 7%. По подержанным автомобилям Урал занимает 9%, Сибирь — почти 14%, и общая динамика рынка здесь лучше, чем в целом по России, — сказал Сергей Целиков.

Как писал DK.RU, в стране в целом становится все меньше новых автомобилей, сейчас возраст парка легковушек в среднем равен 13,8 года, грузовых машин — 21,6 года. При этом новую машину в салоне сейчас нужно ждать до полугода.