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По дорогам России ездят автопенсионеры. Автопарк страны стареет год от года

По дорогам России ездят автопенсионеры. Автопарк страны стареет год от года
Иллюстрация: pixabay.com

В стране все меньше новых автомобилей, сейчас возраст парка легковушек в среднем равен 13,8 года, грузовых машин – 21,6 года. Напомним, сейчас новую машину в салоне нужно ждать до полугода.

#КРИЗИС#НОВОСТИ

Аналитики анонсировали средний возраст легковых автомобилей, передвигающихся по российским дорогам. Транспортные средства страны продолжают стареть.

Как пишет Car.ru, возраст парка легковых авто в РФ в начале 2021 года составил 13,8 года. Только около 41,2% машин российского автомобильного парка моложе десяти лет. Согласно аналитике, тенденция старения отечественных легковых авто продолжается. Например, в прошлом году средний возраст транспортных средств составлял 13,5 года, а в позапрошлом году – 13,3 года. В 2009 г. средний возраст автопарка страны составлял 12 лет.

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Россия не самое отсталое государство по возрасту легковушек, даже на фоне современной Европы. Там средний возраст машин достигает 11,5 г. Среди европейских стран самый молодой автопарк зарегистрировали в Люксембурге (6,4 года), Великобритании (7,9 лет) и Австрии (8,2 года).

При этом легковые машины представляют собой самый молодой сегмент в сравнении с прочими. Например, средний возраст грузовых машин составляет 21,6 года, а средний возраст мотоциклов – 28,9 года.

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Автор: Александра Клименко
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