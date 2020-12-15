«Сколько еще можно терпеть?!» Представители строительного СРО обратились к Путину
Доступное жилье, подрядчики и налоги. Саморегулируемая организация, объединяющая 2 тыс. строительных компаний, направила президенту перечень проблем и предложения. Обращение получилось эмоциональным.
Накануне большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 2 тыс. предствителей строительных организаций, входящих в СРО «Уральское объединение строителей», сформулировали свои вопросы и предложения. DK.RU приводит обращение целиком:
От всех строителей.
Уважаемый Владимир Владимирович! Просим ответа на наши вопросы. Не решим проблемы — остановим строительство. Сколько еще можно терпеть?!
Доступность жилья
1. Жилье дорожает на 10 процентов и выше. Семьи берут ипотеку, не могут отдать кредит вовремя. Приходиться залезать в долги. Не стоит давать девелоперам зарабатывать на госпрограмме!
Просим рассмотреть вопрос о гармоничном соотношении ставок по ипотеке и стоимости жилья.
2. Вы критически отнеслись к росту цен на «сырье» для народа — продуктов питания. Металлурги подняли цены на арматуру на 10 процентов, производители кирпича — аналогично.
Поставщики объясняют повышение цен ростом курса доллара. Хотя продукция отечественная. Из-за необоснованного повышения стоимости продукции растет себестоимость строительства и цены на жилье.
Просим повлиять на снижение цен на стройматериалы.
Улучшение положения малого и среднего бизнеса в строительстве
1. Нами совместно с Национальным объединением строителей разработаны законопроекты: по госконтрактам введение обязательного авансирования и закрепления точного срока оплаты работ до 10 дней.
У 83% стройкомпаний недостаток в оборотных средствах. Работая без аванса, подрядчики вынуждены брать кредиты, теряя часть прибыли.
Задержки по срокам приемки и оплаты работы у 70 процентов стройкомпаний до 180 дней.
Введение обязательного авансирования и сроков в 10 дней для оплаты работ улучшит финансовое положение МСБ в строительстве.
Просим ускорить принятия законопроектов.
2. Несмотря на отсутствие денег после выполнения работ, подрядчики платят налоги. Для этого залезают в долги.
Просим повлиять на изменение налогового законодательства: оплата налогов после выполнения финансовых обязательств заказчика по контракту.
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Обращение отправлено через специальную форму на сайте президента. В нем отмечено также, что «Уральское объединение строителей» является второй по численности СРО в России.