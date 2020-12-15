«Сколько еще можно терпеть?!» Представители строительного СРО обратились к Путину

Доступное жилье, подрядчики и налоги. Саморегулируемая организация, объединяющая 2 тыс. строительных компаний, направила президенту перечень проблем и предложения. Обращение получилось эмоциональным.

Накануне большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 2 тыс. предствителей строительных организаций, входящих в СРО «Уральское объединение строителей», сформулировали свои вопросы и предложения. DK.RU приводит обращение целиком:

От всех строителей.

Уважаемый Владимир Владимирович! Просим ответа на наши вопросы. Не решим проблемы — остановим строительство. Сколько еще можно терпеть?!

Доступность жилья

1. Жилье дорожает на 10 процентов и выше. Семьи берут ипотеку, не могут отдать кредит вовремя. Приходиться залезать в долги. Не стоит давать девелоперам зарабатывать на госпрограмме!

Просим рассмотреть вопрос о гармоничном соотношении ставок по ипотеке и стоимости жилья.

2. Вы критически отнеслись к росту цен на «сырье» для народа — продуктов питания. Металлурги подняли цены на арматуру на 10 процентов, производители кирпича — аналогично.

Поставщики объясняют повышение цен ростом курса доллара. Хотя продукция отечественная. Из-за необоснованного повышения стоимости продукции растет себестоимость строительства и цены на жилье.

Просим повлиять на снижение цен на стройматериалы.

Улучшение положения малого и среднего бизнеса в строительстве

1. Нами совместно с Национальным объединением строителей разработаны законопроекты: по госконтрактам введение обязательного авансирования и закрепления точного срока оплаты работ до 10 дней.

У 83% стройкомпаний недостаток в оборотных средствах. Работая без аванса, подрядчики вынуждены брать кредиты, теряя часть прибыли.

Задержки по срокам приемки и оплаты работы у 70 процентов стройкомпаний до 180 дней.

Введение обязательного авансирования и сроков в 10 дней для оплаты работ улучшит финансовое положение МСБ в строительстве.

Просим ускорить принятия законопроектов.

2. Несмотря на отсутствие денег после выполнения работ, подрядчики платят налоги. Для этого залезают в долги.

Просим повлиять на изменение налогового законодательства: оплата налогов после выполнения финансовых обязательств заказчика по контракту.

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Обращение отправлено через специальную форму на сайте президента. В нем отмечено также, что «Уральское объединение строителей» является второй по численности СРО в России.