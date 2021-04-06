Вы подружитесь и с брюзгой, и с занудой. Как наладить отношения с коллегами: 10 шагов

Если вы не вписались в коллектив и даже подумываете из-за этого о смене работы, стоит подождать и проработать некоторые вопросы. Может быть, дело в вас, может — в том, что давно не было корпоратива.

На работе мы проводим много времени, и если отношения с коллегами не клеятся — это заметно влияет на настроение. Именно из-за коллектива люди нередко меняют работу. Но перед тем, как изучать списки вакансий, стоит попробовать подружиться с сослуживцами, пишет HeadHunter.

Шаг 1. Поищите проблему в себе

Если вы уже несколько раз меняли компанию или отдел из-за проблем с коммуникацией, пора наконец задуматься: может, с вами что-то не так?

При анализе ситуации наверняка появятся объяснения: либо вы по жизни нелюдим, либо не умеете задавать вопросы, либо не предоставляете обратную связь, либо вы такой критик, что от вас все устали, либо плохой профессионал, — говорит бизнес-тренер Елена Кохненко. — Причин может быть много, но, пока человек не возьмется за анализ происходящего, положение дел не изменится.

Шаг 2. Обратитесь к помощи HR-специалиста, психолога или коллег

Зачастую именно сотрудник HR-отдела компании, который наблюдает за ситуацией со стороны, может помочь решить проблему напряженных отношений в коллективе. Если в штате компании есть психолог, стоит обратиться с этим вопросом к нему. Это не «ерунда», от решения проблемы может зависеть вся ваша карьера.

Также можно напрямую поговорить с коллегами. Наверняка среди них найдутся те, кто поможет и подскажет, что не так.

Шаг 3. Проработайте черты характера

Второй шаг поможет определить слабые стороны, после чего можно спросить у друзей и людей, с которыми у вас сложились доверительные отношения, какие ваши черты характера они считают самыми лучшими. Проанализировав их ответы, вы сможете развивать свои сильные стороны и делать на них акцент при выстраивании отношений в коллективе.

Как вы считаете, что необходимо активнее развивать — сильные или слабые стороны? Верным решением будет работа именно над сильными сторонами, — считает Елена Кохненко.

Шаг 4. Выстройте карту взаимоотношений

Этим методом рекомендует пользоваться специалист по управлению персоналом Елена Филянова. Выберите от трех до пяти человек, которые максимально влияют на вашу эффективность на работе. Назначьте с ними встречу, на которой спросите, чего не хватает им от вас во время работы: обратной связи, позитивного взгляда на вещи, оперативности, вовлеченности и так далее. Такие откровенные разговоры стоит организовывать раз в год.

«В ходе встреч вскрывается очень много интересного, — делится опытом Елена Филянова. — Например, один сотрудник думал, что к нему плохо относятся в коллективе, потому что его не приглашали на совместный обед. Выяснилось, что его не звали, так как он сильно загружен, и коллеги были уверены, что он откажется. Люди зачастую имеют свой ошибочный взгляд на ситуацию. И если ее не прояснить, она будет только усложняться — отсюда взаимные обиды, недопонимания и претензии».

Шаг 5. Участвуйте в корпоративной жизни компании

В компании всегда работают люди с разными ценностями. Для кого-то это работа, для кого-то семья, и эти два типа сотрудников часто конфликтуют.

Сблизить людей помогают корпоративные мероприятия, на которых людям удается пообщаться вне рабочей ситуации, понять мотивы поведения друг друга, разглядеть в тех, кто раздражал своей несозвучностью во взглядах, что-то, что может быть близко.

Шаг 6. Будьте терпимы и лояльны к коллегам, принимайте их картину мира

В момент решения какого-либо вопроса каждый приводит аргументы, исходя из своих ценностей, продиктованных личным восприятием мира. Уметь приглушать свое субъективное мнение и лояльно относиться к позиции других — бесценное качество для проведения переговоров.

Шаг 7. Уважайте коллег и не нарушайте их границы

Директор корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров отмечает, что самая распространенная причина конфликтов и непонимания в том, что человек не пытается выстраивать отношения с окружающими. Попробуйте оценивать коллег не только как профессионалов, но и как личности, это всегда ценят.

Шаг 8. Составьте список добрых дел

Любой результат складывается из маленьких действий. Если нужно наладить отношения с кем-то из коллег, просто пропишите шаги, которые нужно для этого сделать.

Допустим, у вас не складываются отношения с финансовым директором. Вот пример простейшего чек-листа по улучшению ситуации:

утром вежливо поздороваться, а вечером не забыть попрощаться;

сделать небольшой ни к чему не обязывающий презент — только что вышедший выпуск финансового журнала;

обратиться к финдиректору за консультацией — всем нравится, когда их воспринимают как экспертов.

Шаг 9. Поработайте со своими ожиданиями

По словам предпринимателя, бизнес-тренера Дениса Родионова, зачастую отношения с окружающими не складываются, когда у человека есть определенные ожидания того, как к нему должны относиться, но они систематически не сбываются, и он от этого бесконечно расстраивается.

Важно понимать, что люди не обязаны любить вас: они делают так, как им кажется верным и правильным. «Этот вопрос напрямую связан с развитием личности человека, — говорит Денис Родионов. — По часто повторяющемуся сценарию неразвитая личность попадает в конфликт с окружающими, которые сигналят ему, что пора меняться». Чем более личностно развит человек, тем меньше у него ожиданий от других: он проще находит общие точки соприкосновения с разными людьми, идет на компромисс, решает конфликты.

Шаг 10. Изучите психотипы

Все мы разные. И наши психотипы не могут не сказываться на нашей манере общаться и работать — это важно учитывать.

«Например, рационал все планирует, — говорит специалист по управлению персоналом Лия Сергеева. — А иррационал действует по обстоятельствам. Есть разница между логиками, которые стараются структурировать свою деятельность, и этиками, которые, как я, ничего не планируют. Эти психотипы могут как сотрудничать, так и конфликтовать. Руководителю следует делать ставку на более ответственных людей, а иррационалам необходимо обозначать дедлайны, и тогда его коллега-рационал сможет воздействовать на другого этими опорными точками».

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