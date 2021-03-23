«Вы же взрослые люди, умеете считать. Поймите, карьерные марафоны — всегда разводилово»

«Нанести вред дешевле, чем пользу. Карьерные марафоны стоят от 5 до 60 тыс. руб., а консультация профессионала от 15 до 30 тыс. Нет абстрактного «дешево-дорого». Есть стоимость и вероятность пользы».

Алена Владимирская, один из известнейших HR-специалистов в России, создатель «Антирабства», пишет в своем Faсebook:

— О карьерных марафонах. И месяца не проходит, чтобы меня не спросили: «А чего ты, Алена, не запустишь карьерный марафон? Ведь деньги теряешь!».

И, действительно, чего? У нас есть база емейлов людей, которые не купили карьерный чекап, потому что «дорого». Вот и запускай на них карьерный марафон! Профит налицо.

Я злюсь даже от факта, что с таким вопросом обращаются. Потому что считаю карьерный марафон (даже если его проводят профессиональные коллеги, а не вчерашние выпускники странных школ карьерного консультирования) абсолютным разводиловом. Сейчас объясню почему.

Собственно, что такое карьерный марафон? Это групповая самодиагностика и самомотивация. За небольшой прайс вы покупаете доступ к видеоматериалам и доступ в чат. Где после каждого видео-«урока» делаете задание, которое принимает член группы. То есть не карьерный консультант, а такой же соискатель. И так вы взаимно улучшаете друг друга. Вроде все понятно и логично. Все умные, заинтересованные, должно работать.

А теперь давайте переложим эту картинку на более понятный сегмент. Предположим (не дай бог), вы заболели. И вместо похода к профессиональному врачу вы покупаете доступ к видеоэнциклопедии лечения от всех болезней и доступ в группу таких же заболевших людей. Описываете в этой группе симптомы, читаете энциклопедию, и вы вместе с товарищами сами ставите диагноз и назначаете лечение. Ничего не напоминает? Ну конечно, это «Трое в лодке, не считая собаки». Только там это было смешно, а в реальности от такого самолечения вполне реально умереть.

— Но в марафоне есть карьерный консультант! — скажете вы. — Который проверяет все.

Да, он проверяет результат вашей работы, но не делает диагностику. То есть вы решили, что вы отличный маркетолог, коллеги по чату согласились, вы вместе сделали резюме, отрепетировали собеседование и, действительно, карьерный консультант в конце марафона принял у вас эту версию.

Опять же, переложим на другую отрасль. Вы в чате заболевших вместе решили, что у вас невралгия и левую руку нужно греть и делать массажи. Это рассказали врачу, и он — да, действительно, при невралгии нужны массажи. И выписывает направление. Но у вас на самом деле сердечная недостаточность, которая болью отдает в руку. Вы пошли делать массаж и — инфаркт.

Согласится ли врач, не обследуя, на основе вашей самодиагностики и самодиагностики ваших друзей, назначать вам лечение? Нет. Он четко понимает, что это преступление. Почему на такое соглашаются карьерные консультанты — мне неведомо.

Но я точно не буду в этом участвовать: я уверена, что карьерные марафоны наносят огромный вред вам. Я знаю твердо: суть любого карьерного консультирования в одном, это всегда индивидуальная работа с человеком, в основе которой лежит большой и кроссиндустриальный опыт карьерного консультанта (кроссиндустриальность — это очень важно, чтобы показать не только прямой путь вперед в своей отрасли, но еще и выход из нее в другие, где вас действительно ждут и куда перейти реально). Только индивидуальная работа позволяет грамотно проаудировать ваши навыки и проблемы, найти лучший план развития и помочь вам дойти до результата.

— Но карьерный марафон — это дешево, а индивидуальные консультации — дорого! —скажете вы.

Давайте так. Нанести вред человеку обычно дешевле, чем пользу. Это факт. Теперь о дорого. Сейчас карьерные марафоны стоят от 5 до 60 тыс. руб. За это вы получаете 5-10 видеоуроков, чат самодиагностики и один личный консалт по итогам.

Карьерная консультация нормального профессионала стоит от 15 до 30 тыс. Наш карьерный чекап, где неделя индивидуальной работы консультанта с вами стоит от 25 до 35 тыс. (в зависимости от комплектации). Неделя индивидуальной работы! С диагностикой, проработкой проблем, тренировкой собеседования, полной карьерной картой. В пересчете на час работы это получается три с половиной тысячи за час! Которые окупаются сразу после выхода на работу.

Я верю, что меня читают взрослые, финансового грамотные люди. Я убеждена, что вы понимаете: нет абстрактного понятия дешево-дорого. Есть стоимость и вероятность пользы. Вот это и надо считать!

Наболело. Извините.

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