«Директора, торгуйте лицом! А «дружный коллектив» и «белую зп» забудьте, как страшный сон»

«Сотни директоров и собственников бизнеса сидят и думают, где бы найти такого «золотого рекрутера». На рынке подбора кадров настоящая революция: предотвратить ее невозможно, но есть шанс смягчить.

Андрей Попов, руководитель клуба работодателей HR mnenie:

— Господа наниматели, мы находимся в революционной ситуации. Первый квартал 2021 г. отметился в Екатеринбурге ажиотажным спросом на сотрудников отделов персонала. За январь-март спрос в среднем вырос более чем на 25%, чего не бывало в столице Урала лет 10, с периода посткризисного восстановления в 2010-2011 гг.

Причина происходящего довольно проста: после резкого снижения активности найма в 2020 г. большинство компаний начинает активно наращивать обороты, а значит, им нужен персонал всех категорий. Этот персонал нужно находить, обучать и работать с их корпоративной культурой, но прежде всего — находить.

Рекрутеры являются основным дефицитом. Более 65% всех вакансий в HR за первый квартал — это вакансии подборщиков. И это не считая вакансии HR-менеджеров в единственном лице, у которых большая часть задач также связана с подбором.

Опыт vs энергия: сотрудников какого возраста предпочесть при приеме на работу

Дошло до того, что даже не очень крупные компании готовы платить серьезные деньги за успешную рекомендацию. Собственник «Сушкофф» и «Дель Песто» Иван Зайченко опубликовал объявление о том, что готов заплатить 100 тыс. руб. за успешную рекомендацию рекрутера в его бизнес. Способ, очевидно, оказался вполне успешным с точки зрения сбора заявок: как признался г-н Зайченко спустя буквально сутки, «кажется, мне прислали резюме всех рекрутеров города». Но большой поток не значит качество, да и столь радикальные методы подходят далеко не всем.

За счет постоянной коммуникации с бизнесами в нашем Клубе работодателей у меня есть возможность видеть картину на рынке довольно широко. Давайте на пальцах расскажу, что происходит, если вы вдруг очнулись и тоже хотите нанять себе «крутого рекрутера».

Читайте также на DK.RU: Дальше будет только дороже». Как нанимать людей в 2021 году?

Первая проблема. Она даже проблема уровня «ноль»: давайте говорить честно — реального ценностного предложения для рекрутеров бизнесы создать почти никогда не могут. Однообразные задачи, невыразительная корпоративная культура, растущая нагрузка, относительно невысокая зарплата — вот вечные спутники того, что скрывается за 80-90% всех вакансий.

Сотни директоров и собственников бизнеса сидят и думают, а где бы нам найти такого «золотого рекрутера», который всех наймет и будет молодец. И тонут эти безликие объявления в числе сотен других.

Проблема вторая. Физический дефицит компетенций. Толковых спецов всегда мало, но тут не в этом дело. А в том, что рынок подбора меняется на глазах. Два года назад это была история про качественную работу с job-сайтами и оценку кандидатов, которые оттуда приходят. Кто не занимается подбором, вероятно, не в курсе, но эти два года стали переломными. Ведущий job-сайт России разрушил старую модель работы летом 2020 г., стоимость активного найма по старой схеме выросла в разы. Да-да, в разы! А тут еще в конце 2020 г. тот же портал купил своего основного конкурента на Урале, и теперь все, монополия.

Теперь технологии, которыми должен владеть хороший специалист по подбору, вышли за пределы job-сайтов: это роботизация и автоматизация подбора, рекомендательный рекрутинг, использование контекстной рекламы в подборе, поисковые агрегаторы. А где такие знания взять? Все рекрутеры учатся прямо по ходу работы.

Я уже молчу о том, что серьезные кандидаты чаще всего обходят job-сайты стороной. В итоге директор по персоналу известной розничной сети приходит к нам и говорит — мне нужен хантер, и это не тот, который на сайтах по подбору сидит, потому что там «никого интересного нет». Это, конечно, преувеличение. Но тренд в очередной раз подтверждает.

Читайте также н а DK.RU: «Эра, когда мы собирали отклики на вакансию, закончилась. Началась охота на кандидатов»

А вот проблема третья, она и есть ядро этой революции. Подбор в период пандемии серьезно изменился: крупный и средний бизнес из всех регионов страны вынужденно оказался перед задачей нанимать людей удаленно и управлять людьми удаленно. И оказалось, что это реально. Реально нанимать десятки, если не сотни различных категорий кандидатов, которые живут в других городах, оформлять их, ставить им задачи и принимать отчеты. И что же получается? А теперь уральский бизнес конкурирует за кадры с московским, питерским, новосибирским, сочинским и т.д.

Спросите уральские банки, IT-интеграторов, промышленные холдинги, они вам расскажут, что это на географической карте Москва от Екатеринбурга — за 1500 км, а на карте рынке труда мы — на соседних улицах.

Мы теперь для Москвы что-то вроде Тулы или Ярославля — можно протянуть руку и забрать нужные кадры. Разве что бюджеты на Урале посерьезнее, так что без боя тут не сдаются.

И, конечно, изюминка всей ситуации — деньги. Зарплаты HR растут весьма медленно. При росте спроса на 20-30% рост предлагаемых зарплат — в среднем процентов 7-10.

При сочетании всех этих факторов нас ждет год диких скачек, адская чехарда HR в компаниях. Круговорот тех же самых специалистов с постепенной перекупкой в другие бизнесы, потом разочарование во многих из них, и опять по кругу. Знаете, какая самая частая фраза, которую я слышу от HR после устройства на новое место в начале 2021-го? — «Думаю, я тут ненадолго». Неприятно, но через этот этап придется пройти. Рынок, знаете ли, обязывает.

И в конце небольшой совет, который, возможно, немного упростит жизнь тем, кому сейчас нужен HR. Уважаемые директора, торгуйте лицом! К нам в клуб каждую неделю приходят руководители и собственники и говорят: «Нам нужен HR». Знаете, у каких запросов самая высокая читаемость?