«Дальше будет только дороже». Как нанимать людей в 2021 году?

Часто собственники бизнеса полагают, что полную ответственность за персонал и подбор команды несет HR. Но задача HR — усиливать сильных, а не лечить слабых и уставших.

Рынок труда в ближайшие несколько лет станет головной болью для многих предпринимателей: количество трудоспособного населения сокращается, а стоимость качественных кадров растет.

Эксперты прогнозируют кадровый голод для российских компаний вплоть до 2036 г. В этих условиях важно наладить эффективную работу HR-отдела. Однако некоторые предприниматели полагают, что, если в компании есть сильный HR, то только он несет ответственность за подбор персонала, мотивацию и формирование команды.

На самом деле даже самый сильный HR не сможет собрать «команду мечты», если собственник бизнеса не включен в процесс.

Ольга Чебыкина, управляющий партнер «HR-Лидер»:

— На рынке сложилась весьма сложная ситуация, и решить ее в одиночку даже самый сильный HR не сможет. Нельзя умалчивать, что нынешние прогрессивные HR-бизнес-партнеры требуют от собственников и управляющих директоров компаний довольно тесного взаимодействия.Что необходимо знать и делать предпринимателю, чтобы избежать проблем с подбором персонала и текучкой кадров?

1. Четко понимать цели, задачи и планы компании на период с горизонтом не менее одного года, а лучше на периоде трех лет. Зачем?

Любое планирование в компании начинается с определения целей, которые компания желает достичь в четко определенные сроки и с сохранением человеческих ресурсов.

Если этого нет, то работа превращается в тушение постоянных «пожаров»: один уволился, другой пришел, ошиблись с оценкой на входе — не задержался, подбираем снова… В итоге текучесть кадров высокая, а неэффективная экономика труда сжирает прибыль.

2. Как доказывает современная наука, ключевым фактором успеха любой компании является VQ — то есть коэффициент жизненной энергии ее основателя, а также его управляющей команды. Не нужно забывать, что задача HR — усиливать сильных, а не лечить слабых и уставших.

К сожалению, все чаще приходится сталкиваться с обратным эффектом: уставший физически и эмоционально предприниматель надеется, что HR вдохнет в его бизнес энергию, собрав людей, которые разожгут новый костер продуктивных действий вместо самого основателя. К несчастью, такая стратегия обречена на провал.

Безусловной веры в то, что эти цели осуществимы, нет. Никто за вас не будет верить в ваши цели, никто не будет за вас заражать весь коллектив этой позитивной верой, которая иногда бывает важнее ограничений, стоящих перед вашей командой. На многих примерах и нашей практической деятельности мы убеждаемся в том, что эмоциональный локомотив компании — это ее лидер, которого «драйвят» собственные цели.

3. Еще одна важная функция собственника — осознанность. Хорошо, когда предприниматель разделяет цели и мечты. Если вы мечтаете подобрать персонал в текущей объективной реальности за один месяц, не привлекая никаких ресурсов, скорее всего, эта мечта разобьется о суровую реальность. За окном кадровый голод, значительная стоимость подбора персонала и низкий кадровый сезон.

4. Очень часто случается так, что система бизнеса, его организационная модель, направление стратегического развития находится исключительно в голове собственника. А больше об этом никто не знает. И проблема не только в том, что руководители не озвучивают планы развития компании сотрудникам, но и в том, что в голове обычно сложно увидеть картину целиком со всеми причинно-следственными связями.

В этом случае нужно вытащить картинку из головы, переложить на бумагу со всеми ее плюсами, минусами, возможностями, рисками, каналами продвижения и привлечения клиентов, с описанием продуктов, с необходимыми объемами и возможностями производства, а еще с теми уникальными преимуществами, которые компания несет на рынок.

Хороший HR-бизнес-партнер иногда сам может вести сессии организационного развития или сессии стратегического планирования, чтобы четко ответить на вопросы: кто мы, к каким целям мы идем, какими способами и ресурсами мы продвигаемся к этим целям, какие риски и ограничения ждут нас в окружающем пространстве. Но в любом случае собственник должен уметь доносить представления о развитии компании ключевым сотрудникам и бизнес-партнерам.

5. Чтобы получить результат и достичь целей, надо сначала создать процесс. К сожалению, очень многие предприниматели об этом забывают и оттого часто впадают в сидром обманутых ожиданий.

Процесс может быть создан разными путями, но, как показывает практика, хорошо работает инструмент классического Проектного офиса, который сегодня трансформируется в новые проектные технологии, такие как scrum или спринты.

6. Важно выделять бюджет на работу с персоналом. В настоящий момент нет ни одного бесплатного ресурса по поиску персонала. Лишним доказательством этому служит следующий факт: в этом году ключевой федеральный провайдер по поиску персонала (HH) повысил стоимость своих услуг. Даже акция «Приведи друга» внутри компании требует в определенный момент времени финансово поощрить того, кто этого друга привел.

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При этом бюджет не ограничивается только подбором — нужны системы автоматизации HR, про которые речь вообще заходит в последнюю очередь. Для того чтобы находить средства на эти статьи бюджета, можно начать управлять экономикой труда, которую в настоящее время мы находим при аудите только у 1% клиентов.

В экономике труда лежит хороший финансовый ресурс! А еще есть системы оценки, обучения и развития персонала, без которых также в сегодняшнем быстро меняющемся мире уже нельзя. Этот список можно перечислять долго, но вывод будет однозначный — бюджет должен быть.

Бюджет на привлечение и развитие персонала внутри компании — это инвестиция, которая окупается при правильном управлении в горизонте от двух до четырех лет. Ждать более быстрых результатов при отсутствии системы управления в целом — бессмысленно.

Как итог. Многие предприниматели мечтают привлечь в команду такого HR, как Венди Роуз из сериала «Миллиарды». Но за последний год спрос на качественных HR с функцией бизнес-партнера на рынке труда вырос минимум в два раза — это тенденция последних двух лет.

И, конечно, в силу их малочисленности пока на нашем рынке стоимость таких профессионалов увеличилась. Думаю, эта тенденция продолжит развиваться в последующие минимум пять лет. Так что если вы еще не подготовились — пора начинать. Дальше будет только дороже.