В Екатеринбург едут студенты из шести стран. Им придется сдать тест и побыть в карантине

Учащиеся еще шести стран могут приехать в Россию для того, чтобы продолжить учебу. Для иностранных студентов расписали пошаговую инструкцию с правилами въезда и выхода на офлайн-обучение.

В Екатеринбург для продолжения учебы вернутся студенты еще из шести стран. В распоряжении правительства РФ от 31 марта 2021 года сказано, что продолжить обучение в России смогут иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных курсов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Ранее в страну разрешили въезд студентов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Иностранные студенты для въезда в страну должны не менее чем за десять дней до прибытия уведомить по электронной почте университет о дате пересечения границы. После отправки письма на электронную почту им придет информация о правилах въезда с пошаговой инструкцией. Также информацию разместят на сайтах университетов и в социальных сетях.

Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Во время изоляции студент может обучаться онлайн.

Напомним, накануне стало известно, что УрФУ впервые вошел в топ-100 престижного мирового рейтинга вузов. Университет значительно продвинулся в новом предметном рейтинге международного агентства QS и стал лидером среди нестоличных вузов по многим показателям.

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С постепенным снятием ограничений в Екатеринбурге оживает, в числе прочих, и студенческая жизнь. В феврале стало известно, что на месте легендарного городского клуба «Дом Печати» откроется молодежный бар с низкими ценами «Чё почём бар».