Долги? Отдадите. Мало денег? Заработаете. Почему беспокоиться о деньгах ни к чему

О деньгах постоянно думают и бедные, и состоятельные люди. Деньги ежедневно вызывают у нас стресс и доводят до ругани с близкими. Но относиться к ним так серьезно точно не стоит, вот почему.

Предприниматель и писатель Крис Гильбо советует всем не зацикливаться на финансовых ошибках, ведь чаще всего они не имеют долгосрочных последствий. В своем блоге он пишет, что в СМИ очень часто можно встретить истории о людях, которым не повезло: они взяли огромную ипотеку, взяли в долг у мошенников или обратились к ростовщикам. Эти люди увязают в долгах все сильнее, попадая в серьезные неприятности. Человек не может думать ни о чем, кроме проблемы.

«Добывание денег» — хорошая основа для сюжета, поскольку деньги — это то, чего хотят все. А когда их нет, вы только о них и думаете. Но что, если вам не нужно «добывать деньги»? Может быть, стоит просто перестать переживать об этом?

Эта мысль пришла мне в голову после того, как я недавно заплатил за что-то слишком много. Я плохо торговался, переплатил и в итоге переживал из-за этого несколько дней. Почему так произошло?

Мне было плохо. Психологический принцип неприятия потери гласит, что мы иррационально боимся терять. Мы скорее откажемся от шанса на крупный выигрыш, чем примем вероятность небольших потерь.

«Иррациональный страх» — это ключевой момент, особенно когда речь идет о деньгах. В большинстве случаев нет реальной угрозы, что кто-то кому-то сломает ноги. Когда вы делаете ошибку и теряете деньги, у вас просто становится… меньше денег. И переживания уже не помогут.

Напротив, чем больше времени вы тратите на беспокойство, тем меньше у вас остается возможностей заработать еще или просто жить своей жизнью.

Даже если из-за ошибки вы потеряли достаточно большую сумму денег, это временная проблема. Есть только два исхода: либо вы каким-то образом вернете деньги, либо нет. Я обсудил эту проблему с подругой, и она сказала, что переживать точно не стоит:

Суть финансовых ошибок в том, что ты всегда можешь заработать еще.

Я понял, что она права: заплатить слишком много было ошибкой, но не той, которая изменит ситуацию через много лет. И так можно сказать о большинстве финансовых ошибок: у них редко бывают неизменные последствия, в отличие от других ошибок.

Главный герой, которого беспокоят денежные ошибки, хорош для телевидения, но быть таким героем в жизни — вряд ли хорошая идея.

В жизни всегда приходится решать, чему уделить внимание. Частично это связано и с выбором объекта для переживаний, а деньги — одна из самых распространенных проблем. Мы знаем, что богатые люди переживают о деньгах так же сильно, как и бедные, поэтому просто «стать богатым» не решает проблем (хотя, честно говоря, большинство бедных людей хотели бы побыть богатыми хоть какое-то время, чтобы составить собственное мнение).

Это не то же самое, что сказать: «лучше быть бедным, чем богатым» или даже «деньги не стоят того, чтобы о них думать». Напротив, это означает, что о деньгах стоит задуматься на более высоком уровне.

Когда вы, приняв решение, испытываете стресс из-за денег, возможно, стоит подумать над таким вопросом: «Что произойдет при самом плохом сценарии?». В большинстве случаев вы понимаете: а) наихудший сценарий не так уж плох и/или б) этот сценарий маловероятен.

Итак:

Если вы обнаружите, что тратили слишком много, вы можете научиться экономить.

Если у вас есть долги, вы можете узнать, как из них выбраться.

Если у вас низкий доход, вы можете сосредоточиться на том, как его увеличить.

Миллионы людей делали это, так что и вы сможете. Постоянно тревожиться о деньгах точно не стоит, в жизни есть вещи важнее.

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