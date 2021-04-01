Более строгие правила сдачи на права и записи в школы, рост цен на сигареты. Законы апреля

Россиян в апреле ждет несколько важных нововведений. Пожилых людей выведут с дистанционной работы, возобновят полеты в шесть стран, часть семей смогут получать повышенное детское пособие. Дайджест.

Водительские права — без прав на изучение улиц

С 1 апреля в России меняются правила сдачи практической части экзамена в ГИБДД. Теперь это будет единый блок, без деления на «город» и «площадку». Ученики автошкол будут знать только примерный список улиц, по которым им нужно будет проехать с экзаменаторами (до этого можно было ознакомиться с точным маршрутом).

Изменится и система оценки, теперь за разговор за рулем по телефону или непристегнутый ремень безопасности студента сразу будут отправлять на пересдачу. Но сдавать на права теперь можно с 16 лет.

Детские пособия до 100% от прожиточного минимума

С 1 апреля семьи с детьми от 3 до 7 лет могут подать заявление на перерасчет пособий. На него могут претендовать семьи, в которых среднемесячный доход с учетом выплаты ниже прожиточного минимума на каждого человека.

До этого детское пособие выплачивалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума несовершеннолетнего. Теперь же выплата может достигать и 100%.

Подать заявление о перерасчете можно до 31 декабря 2021 года.

Поступление в школу по приоритету прописки

В апреле в Росси вступают в силу новые двухэтапные правила записи ребенка в первый класс. С 1 апреля по 30 июня семьи, проживающие на закрепленной за школой территории или имеющие преимущество при зачислении, могут подать заявления о поступлении в первый класс. Дети, у которых в выбранной школе уже учатся братья или сестры, также получат преимущество при зачислении.

Если родители хотят, чтобы ребенок учился в школе не по месту прописки, подать заявление они смогут только на втором этапе, с 6 июля. Прием в школы идет до заполнения свободных мест в классах.

Новые направления для полетов

С 1 апреля открывается авиасообщение России с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.

Сигареты продолжают дорожать

Табачные изделия в апреле вновь подорожают. Минимальная стоимость пачки сигарет, установленная Минсельхозом, составит 107 руб. 78 коп.

В смартфоны вшивают российское ПО

С 1 апреля в России стартуют продажи смартфонов, планшетов, телевизоров с функцией Smart TV, ноутбуков и персональных компьютеров с предустановленным российским программным обеспечением. Допускается установка ПО, произведенного в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Пожилым можно выйти с дистанта

Сотрудники старше 65 лет с 1 апреля не могут оформлять «карантинные больничные», так как теперь перевод на дистанционный режим работы носит не обязательный, а рекомендательный характер.

Электронные кошельки выходят из тени

С 1 апреля пополнять анонимные электронные кошельки можно только с привязанного банковского счета. Ранее ЦБ временно допускал пополнение наличными электронных кошельков, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay.

Банковские переводы без комиссии

С 1 апреля 2021 года до 30 июня 2022 года ЦБ вводит нулевые тарифы на переводы денег между физлицами по системе быстрых платежей. Без комиссии возможен перевод до 100 тыс. руб., при переводе больших сумм комиссия не должна превышать 0,5%.

ИП могут быть чуть менее оперативны

С 26 апреля юрлица и ИП смогут в течение семи рабочих дней сообщать в налоговую об изменениях данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Ранее на это выделялось только три дня.

Сообщать в инспекцию надо будет при изменении наименования компании, адреса, электронной почты, ОКВЭД, размера уставного капитала, а также смене директора и других сведений.

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