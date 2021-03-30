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Минфин и ФНС объявили о зачистке розничных рынков от теневой налички

Минфин и ФНС объявили о зачистке розничных рынков от теневой налички
Иллюстрация: Pixabay.com

Бизнесу урежут возможность работать на рынках без использования касс — для борьбы с неуплатой налогов и теневым оборотом наличных. Но меры могут «добить» формат рынков, опасаются предприниматели.

#ОБНАЛИЧИВАНИЕ#НОВОСТИ

Минфин РФ объявил, что совместно с Федеральной налоговой службой ужесточит соблюдение правил использования контрольно-кассовой техники на розничных рынках. Недобросовестные предприниматели в этом сегменте уклоняются от применения ККТ, что приводит к теневому обороту наличных, вовлеченности участников рынка в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов. Нет также «прослеживаемости» товаров, из-за чего «невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж». 

Недобросовестные предприниматели используют дыры в законодательстве, так как случаи, когда ККТ может не применяться, в законе размыты. Против таких практик выступает также добросовестный бизнес — игроки без ККТ получают конкурентные преимущества. При этом управляющие компании розничных рынков не заинтересованы в легализации торговли на своих объектах и зачастую даже сопротивляются ей.

Для решения проблемы Минфин и ФНС разработали поправки в закон о ККТ, закон о розничных рынках и КоАП, согласно которым число случаев, когда кассы могут не применяться на рынке, будет ограничено. Так, управляющие компании рынков будут обязаны следить, чтобы у арендатора была зарегистрированная ККТ — конкретизирована норма о том, что УК должна принимать меры для устранения выявленных ею нарушений при контроле арендаторов. Сохранить право применения ККТ предлагается для ИП, которые продают на рынке товары собственного производства.

Ужесточение обязанности управляющих компаний рынков следить за допуском на свою территорию арендаторов с ККТ снижает их и так маленький интерес, сказал «Коммерсанту» президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. По его словам, государство сделало все, чтобы сократить число рынков в стране:

Они либо переходили в статус торговых комплексов, либо исчезали, остатки при этом уходили совсем в маргинальную зону.

Размер теневого оборота на рынках составляет до 30% от выручки, говорит глава «Опоры России» Александр Калинин. Так как легальный бизнес на рынках платит налоги, это создает для него неконкурентные условия, поэтому в «Опоре» поддерживают инициативу Минфина и ФНС. Вместе с тем предпринимательская организация обеспокоена обязанностью предпринимателей без наемных сотрудников с 1 июля обзавестись ККТ — это может существенно усложнить им жизнь.

Обналичка перетекла из банков в торговые компании

По данным издания, тему выхода розничной торговли на рынках из тени обсуждали на совещании в кабмине на прошлой неделе, но предлагаемые поправки еще дорабатываются.

Правительство усилило борьбу с теневым оборотом наличных еще в 2019 г.: тогда Центробанк заявил, что по «серым» схемам легализуют импорт арендаторы ряда крупных рынков, в том числе «Таганский ряд» и «Новомосковский» в Екатеринбурге, «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» в Москве, «Софийская овощная база» из Санкт-Петербурга, уфимский рынок «Южный», омский «Торговый город», новосибирские «Дружба» и «Норд Сити Молл» и других.

Это принесло эффект: за первую половину 2019 г. объем операций с признаками обналичивания сократился вдвое, до 48 млрд руб. 

Автор: Андрей Пермяков
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