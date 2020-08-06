В головном офисе «Мотива» прошли обыски
«Оказался в поле зрения проверяющих органов». В офисе старейшего оператора Свердловской области производилась выемка документов. Зачем приходили силовики?
В головном офисе оператора сотовой связи «Мотив» в Екатеринбурге прошли обыски. В самой компании подтвердили этот факт.
Производилась выемка документов, касающихся одного из контрагентов компании, который оказался в поле зрения проверяющих органов. Компания отнеслась к работе проверяющих с необходимым вниманием, частично разделив с ними тяжесть их важной и трудной работы с документами, — сообщила СМИ пресс-секретарь «Мотива» Надежда Агапова.
По данным источников ЕАН, причиной может быть и тема уплаты налогов.
Это визит по налоговым вопросам, был вынос документации», — сообщил источник ЕАН.
Силовые структуры пока воздерживаются от комментариев.
Владельцем телекоммуникационной группы «Мотив» является Виталий Кочетков. В 2020 г. он вошел в рейтинг DK.RU ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019. По итогам 2019 г. сотовый оператор «Екатеринбург-2000» (работает под брендом «Мотив») отчитался о чистом убытке в размере 57,4 млн руб.