В головном офисе «Мотива» прошли обыски

В головном офисе оператора сотовой связи «Мотив» в Екатеринбурге прошли обыски. В самой компании подтвердили этот факт.

Производилась выемка документов, касающихся одного из контрагентов компании, который оказался в поле зрения проверяющих органов. Компания отнеслась к работе проверяющих с необходимым вниманием, частично разделив с ними тяжесть их важной и трудной работы с документами, — сообщила СМИ пресс-секретарь «Мотива» Надежда Агапова.

По данным источников ЕАН, причиной может быть и тема уплаты налогов.

Это визит по налоговым вопросам, был вынос документации», — сообщил источник ЕАН.

Силовые структуры пока воздерживаются от комментариев.

Владельцем телекоммуникационной группы «Мотив» является Виталий Кочетков. В 2020 г. он вошел в рейтинг DK.RU ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019. По итогам 2019 г. сотовый оператор «Екатеринбург-2000» (работает под брендом «Мотив») отчитался о чистом убытке в размере 57,4 млн руб.