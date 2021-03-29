Начните воспринимать сон и время подготовки к нему как личное время. Как начать высыпаться

Для детей подготовка ко сну — важный и приятный ритуал, так почему бы и взрослому человеку не сделать это время таким же. Часы перед сном не созданы ни для работы, ни для гаджетов, и это прекрасно.

Постоянное желание спать весной часто объясняют авитаминозом и общим ослаблением организма после зимы. Но на самом деле решить вопрос можно: спать достаточно, высыпаться и чувствовать себя бодрым весь день вполне реально при соблюдении нескольких правил, пишет FastCompany.

Рубин Найман, исследователь сна и профессор Университета Аризоны, говорит, что многие люди считают сон чем-то близким к чистке зубов: необходимый процесс, который нужно выполнять из чувства долга. В современном мире сон кажется анахронизмом, и в этом проблема.

Когда мы влюбляемся в сон, он становится для нас приоритетом, — объясняет Найман. — Тогда уже нетрудно вовремя уйти с вечеринки или выключить компьютер.

Семь секретов людей, которые умеют наслаждаться сном:

1. Они любят сны

В стадии «быстрого сна» наш мозг соединяет идеи таким образом, что дневному сознанию остается только вздрагивать. Сны крайне важны для формирования памяти и для креативности, говорит Найман.

Люди, умеющие хорошо выспаться, стараются осознавать сны и радоваться им. Для этого не нужно никакой доморощенной психотерапии, важнее понимать не значение сна, а то, что сон — значимая вещь.

2. У них два момента отхождения ко сну

Первый — человек тормозит все дела и отключает все, что способно вызвать стресс. Второй — человек выключает свет и ложится в кровать. Например, Найман ложится спать в 10 вечера, но отключение для него начинается в 9.30 или даже в 9.00.

Высокопроизводительные люди воспринимают себя как спортивные машины или реактивные самолеты, но чем быстрее машина, тем дольше тормозной путь, говорит Найман, и чем быстрее самолет, тем длиннее ему нужна посадочная полоса. Когда вы готовитесь ко сну, становитесь сонными, поддаетесь этому — это довольно приятно.

3. У них два момента пробуждения

Люди, умеющие со вкусом спать, умеют и постепенно просыпаться. Пробуждение — это замечательное, редкое состояние сознания, отчасти сон, отчасти бодрствование, говорит Найман. Поскольку просыпаться без будильника большинству людей не под силу, попробуйте найти такой будильник, который будит вас медленно и ненавязчиво.

4. Они действительно устают

Лиза Меркурио, основатель проекта The Bedtime Network, в котором можно найти музыкальные темы, позволяющие заснуть, говорит, что спит хорошо. В том числе потому, что она занимается марафонским бегом и к 9 утра успевает пробежать восемь миль.

Если вы не достигаете определенной степени физического утомления, если ваше тело не двигается днем, ничего не выйдет, — говорит она. Физическая усталость также снижает ментальную тревогу, которая не дает людям расслабиться.

5. Они употребляют правильные вещества

Снотворное — это, конечно, перебор. Однако Найман по вечерам принимает немного мелатонина, гормона, который помогает телу понять, что пора спать. Дело в том, что вокруг нас много света даже вечером, добиться иного, живя в городе, довольно сложно. Мелатонин помогает справиться с этой неизбежной проблемой современной жизни.

6. Они мирятся с бессонницей

У каждого бывают беспокойные ночи. Найман как-то вечером съел кусок торта, в котором оказался кофеин. «Я целый час не мог заснуть», — говорит он. Однако одна бессонная ночь не испортит вам жизнь. Примите ее и не волнуйтесь, тогда вам будет проще вернуться в прежний ритм.

7. Они рассматривают сон как личное время

Многие не ложатся спать до поздней ночи потому, что весь день уходит на рабочие и семейные дела. Вечер воспринимается как личное время, когда можно подольше посидеть в интернете или посмотреть сериал. Но если вы хотите научиться высыпаться, это отношение нужно изменить. Время для себя нужно находить в другие отрезки утра, дня и вечера.

Пользуйтесь перерывом на обед. Общайтесь с друзьями после работы. Хотя бы в какие-то дни не работайте после того, как уложите детей в кровать, и отсчитывайте время для удовольствий не с 10, а с 8 вечера. Постепенно важно понять, что отхождение ко сну — это тоже ваше личное время. Для детей ритуалы укладывания в постель — это источник удовольствия, почему бы взрослым не поступать так же?

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