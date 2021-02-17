Омолодить мозг на шесть лет реально? Как помогли учеба, новый круг общения и сон

Можно ли улучшить состояние мозга? Можно. Извилины станут глубже, мышление станет яснее, а эмоциональное состояние спокойнее. Что для этого нужно? Опыт.

Пять лет Брайан Пенни, нейроисследователь и спикер, специализирующийся на психологическом здоровье и личностном развитии, регулярно занимался практиками осознанности. В итоге его мозг помолодел на шесть лет, это показали снимки МРТ.

Брайан Пенни в течение 15 лет Брайан был героиновым наркоманом, но сумел справиться с зависимостью. Сейчас он смог сравнить снимки собственного мозга, сделанные в конце периода потребления наркотиков и через пять лет после этого. Все эти годы он заботился о себе и серьезно изменил привычки. Reminder перевел его историю, DK.RU выбрал главное.

— Когда я проходил детоксикацию, мне повезло попасть в исследование по сканированию мозга. В 2013 году оценочный возраст моего мозга был на 2,84 года ниже хронологического возраста — что удивительно, учитывая 15 лет зависимости. А в 2018-м возраст мозга оказался почти на 10 лет ниже среднего. То есть за 5 лет мой мозг «помолодел» более чем на 6 лет.

Привычки, которые изменили мой мозг

Наш опыт определяет форму мозга. Этот процесс удобнее всего сравнивать с физическими упражнениями. Если вы поднимете штангу 30 раз, мышцы не увеличатся, но это обязательно произойдет, если вы будете поднимать ее по 30 раз каждый день. То же происходит и с мозгом: что бы ни занимало ваш мозг, он в итоге примет соответствующую форму.

1. Наблюдать, но не вовлекаться

Когда вы страдаете от чего-то — как я страдал от тревоги — стоит попробовать посмотреть на себя со стороны. В этом поможет наблюдение за собой — вид медитации, при котором вы обращаете внимание на свои мысли, чувства и ощущения в теле. Представьте их себе в виде облаков, которые идут по небу: они могут быть светлыми, а могут быть темными и зловещими. В этой метафоре вы — это небо, которое всегда остается на месте и просто «смотрит», как облака, то есть терзающие вас мысли, плывут мимо.

Наблюдение за собой деактивирует так называемую сеть пассивного режима работы мозга, которая задействована, когда ум бесцельно блуждает от мысли к мысли. Именно эта сеть связана с накручиванием себя и повторяющимися негативными мыслями.

Благодаря наблюдениям со стороны и медитации в целом контроль над вами берет рациональная часть мозга. Она подавляет миндалину, благодаря чему сокращается производство кортизола, а вы чувствуете себя менее напряженно.

2. Искать вопросы, а не ответы

Время от времени мы ощущаем, что застряли. Но я обнаружил, что постановка вопросов помогает выбраться из тупика быстрее, чем поиск ответов. Вот 7 вопросов, которые я регулярно себе задаю.

Какую часть этой ситуации я могу контролировать? Если сфокусироваться на том, что подконтрольно вам, это станет преимуществом.

Чего я постоянно избегаю? В большинстве случаев вы знаете, что должны сделать, хотя все время пытаетесь отложить необходимое.

Что подумал бы об этом мой наставник? Этот вопрос помогает взглянуть на вещи с другой позиции. Вы необязательно должны знать своего наставника — просто это должен быть человек (или люди), которым вы восхищаетесь, даже если он жил сотни лет тому назад.

Что подумает об этом завтрашний я? Наши действия и решения — это отражение текущего контекста. Попробуйте взглянуть на ситуацию глазами будущего себя (или себя из прошлого).

Согласившись сейчас, от чего я откажусь? Стив Джобс как-то сказал, что только отказ от чего-то позволяет сконцентрироваться на самом важном в жизни. Соглашаясь на что-то, надо убедиться, что из-за этого вы не отказываетесь от чего-то более значимого.

Соответствует ли это моим ценностям? Мы часто принимаем решения, противоречащие нашим ценностям. На это может быть много причин, но в большинстве случаев так происходит потому, что мы не задаемся этим вопросом.

Что самое плохое может произойти, если я не попробую? Иногда худшее, что может случиться, не такое уж плохое.

3. Определить расписание сна

Эксперт в этой сфере Ник Уигнэл считает, что для улучшения качества сна необходимо сформировать связанные со сном привычки. Вот пять советов из его гида по бессоннице.

Не ложитесь, если не хотите спать . Пусть организм, а не часы, решает, когда отправляться в постель. Если делать это, когда не хочется спать, кончится тем, что вы будете лежать и беспокоиться о чем-нибудь, что точно помешает уснуть.

Если не хотите спать, встаньте и вернитесь к п.1. Даже если проснулись посреди ночи и не можете уснуть, вылезайте из кровати — почитайте книгу, посмотрите сериал, пока не почувствуете, что засыпаете. Иначе мозг начнет ассоциировать тревогу с постелью, и это точно будет мешать засыпать.

Определите время подъема. Когда оно постоянно меняется, мы получаем «социальный джет-лаг» — состояние с симптомами того джет-лага, который мы испытываем, меняя часовые пояса. Без четкого времени подъема никогда не выработается комфортный паттерн сна.

Не досыпайте. После пробуждения мозгу нужно какое-то время, чтобы «загрузиться», — ему тяжело сразу мыслить рационально. Если в это время вы продолжаете валяться в постели, возрастают шансы, что вы начнете, например, без повода волноваться о событиях будущего дня. Чтобы этого избежать, выбирайтесь из постели сразу после звонка будильника.

Сократите потребление алкоголя. Алкоголь может навредить мозгу несколькими способами. Во-первых, он блокирует каналы связи между нейронами, вызывая симптомы интоксикации — сбивчивую речь, ухудшение памяти, замедленность рефлексов. Во-вторых, он нейротоксичен и способен вызвать повреждения в долгосрочной перспективе: нейроны, которые получают слишком большую дозу нейромедиаторов, могут «перегореть». Наконец, потребление алкоголя в больших количествах сокращает объем мозга, в том числе серого вещества. А это напрямую связано с его возрастом.

4. Кормить мозг качественной «пищей»

Пища для ума важна не меньше, чем пища для тела. После выхода из зависимости моей одержимостью стали новые знания. Я увлекся понятиями осознанности, медитации, познания себя и прочитал об этом все книги, какие смог найти.

Однако я не только изучал хорошее, но и нейтрализовал плохое, включая сложных для общения людей, негативные новости и социальные медиа. Все они были причиной стресса и тревоги, влияющих на состояние префронтальной коры — зоны, отвечающей за память и обучение.

5. Использовать трудности как топливо для роста

Можно не просто справляться с невзгодами, а использовать их для роста. Чтобы сформировать такую привычку, в тяжелые моменты нужно фокусироваться на прогрессе. Возможности для развития есть всегда.

6. Не отстраняться от того, что пугает

Когда-то я боялся собственных эмоций, и панические атаки толкали меня к наркотикам. Уже в годы трезвости я хотел рассказывать о своем опыте детям в школах, но приходил в ужас от мысли о публичном выступлении. Я почти отказался от этой идеи, но потом начал представлять себе самый худший исход неудачного выступления. Оказалось, что все не так страшно.

Лучший способ справиться со страхами — не отстраняться от них. Если вас пугает высота — прыгните с банджи; если боитесь сложного разговора — начните его; если страшитесь неудачи — облажайтесь как следует и учитесь на ошибках, это лучший способ добиться успеха.

7. Ждать чудес

Предприниматель, спикер и человек с большим количеством талантов Адам Робинсон призывает «участвовать в каждом моменте и от каждой неожиданной встречи с чем-либо (или кем-либо) ждать магического и чудесного».

8. Слушать сердце

Общество часто «ждет» от человека того или иного поведения: «так нельзя говорить», «так не принято» и тому подобное. Если вы поступаете, как велит сердце (и не нарушаете при этом закон), не бойтесь противостоять нормам общества. Идите за своей страстью, даже если люди думают, что надо вести себя осмотрительнее.

9. Создать новую историю

У каждого человека есть своя история, написанная словами, которые мы используем в жизни. Если вы говорите себе, что прокрастинируете, вы будете вести себя соответственно. Если говорите, что не справитесь, скорее всего, так и случится.

Исследования указывают, что язык — это драйвер для эмоций, то есть то, как вы говорите, влияет на то, как вы чувствуете. Вот почему важно подбирать правильные слова, особенно в разговоре с самим собой.

Читайте также: Задачи меняются, вы не успеваете? Простой способ перезагрузить мозг за 30 секунд