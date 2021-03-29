Ельцин Центр вышел из популярного проекта

«Поменялись условия договора». Компания, которая в партнерстве с Ельцин Центром запускала проект аренды электросамокатов, решила заниматься этим самостоятельно.

Ельцин Центр вышел из проекта по аренде электросамокатов. Он был запущен в партнерстве с сервисом Whoosh.

У нас поменялись условия договора, и теперь электросамокатами в Екатеринбурге занимаемся не мы. Это не связано с тем, что бизнес был убыточным, с этим у нас все было прекрасно, — сказала ЕАН директор лаборатории социальных практик Ельцин Центра Ольга Жданович.

В пресс-службе сервис-аренды электросамокатов Whoosh пояснили, что решили самостоятельно сдавать скутеры в аренду и планируют увеличить парк самокатов.

В этом году операционной работой в городе (во всех городах) будем заниматься самостоятельно, без участия партнеров. План по парку в Екатеринбурге — почти 2000 самокатов. Главная особенность сезона — отказ от замков и новые, суперсовременные самокаты с высоким уровнем безопасности, — сказала пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.

Напомним, сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге был запущен в конце мая 2020 г. в партнерстве с Ельцин Центром. Самокаты работают без привязки к зарядным станциям, скутер можно было взять или припарковать в местах парковок, отмеченных на карте в приложении, в том числе на четырех велопарковках возле Ельцин Центра. Идея установить в Екатеринбурге первые пункты аренды электросамокатов принадлежала Татьяне Юмашевой, дочери первого президента России Бориса Ельцина. В прошлом году сервис пользовался большим спросом, писал DK.RU.