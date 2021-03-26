Каждой стране свой закон? Кто должен определять, что мы имеем право говорить в интернете

Должны ли правительства регулировать нормы поведения своих граждан в сети? И как быть международным корпорациям, работающим в десятках стран мира? Кто прав в этом споре и к чему мы движемся?

Нужны ли каждой стране свои ограничения по выражению мнений онлайн? На эту тему рассуждает автор New York Times Шира Овиде. Главное — в материале DK.RU.

— В каждой стране есть свои правила дорожного движения и налоговые кодексы. Но нужно ли каждой стране определять собственные границы для выражения мнений в интернете?

Если у вас есть ответ, я попрошу вас подумать еще раз. Отдать решение о свободе миллиардов людей на откуп интернет-компаний — не самый лучший вариант, но и наградить правительства непререкаемой властью — тоже.

Возможно, кто-то из немцев согласен с законом, запрещающим публикации в интернете, которые правительство считает разжиганием ненависти. Но как насчет немцев, которые чувствуют, что им не позволяют выражать подобные взгляды? И что делать Facebook или Google, если все более авторитарное правительство Турции использует аналогичные правила, чтобы заставить своих граждан замолчать, или если польский закон о борьбе с цензурой позволяет политикам порочить своих избирателей?

Регулирование выражения мнений в интернете в любой отдельно взятой стране, не говоря уже обо всем мире, — это запутанный набор компромиссов без простых решений.

Вот только некоторые проблемы:

«Сплинтернет» уже здесь: утопическая идея интернета заключалась в том, что он поможет разрушить национальные границы, но эксперты по технологиям десятилетиями предупреждали, что вместо этого он может сделать эти барьеры еще выше. Эта точка зрения, часто называемая «сплинтернет», реальна, считает Миши Чоудхари, юрист, которая основала в Индии организацию, представляющую права интернет-пользователей и разработчиков программного обеспечения.

Правительства очень могущественны, и они не хотят, чтобы их вытесняли, — говорит она.

Кто решает? Это фундаментальный вопрос, который задал мне бывший чиновник ООН Дэвид Кэй по поводу спора между Twitter и Индией по поводу требований правительства удалить онлайн-материалы. И я повторяю еще раз: однозначного ответа нет.

Интернет-компании, включая Google и Facebook, регулярно оказывают сопротивление, если считают, что власти нарушают основные права человека. Зачастую это хорошо. Кроме тех случаев, когда этого не происходит. И это субъективное мнение.

Если бы я была гражданкой Таиланда, которая хочет ограничения власти монархии, я была бы счастлива, что Facebook бросил вызов моему правительству. Но если бы я поддерживала монархию, меня бы возмутило, что иностранная компания не соблюдает наши законы.

Интернет-силам все равно приходится выносить суждения: такие люди, как Марк Цукерберг или генеральный директор Microsoft, говорят, что хотели бы опираться на позицию властей по сложным вопросам выражения мнений в интернете, и их доводы имеют смысл. Это трудные решения! Но независимо от того, какие правила устанавливают правительства, любое интернет-пространство все равно вынуждено опираться на собственные представления.

Существует ли золотая середина? «Сплинтернет» часто представляется как бинарный выбор между одним глобальным Facebook или Google и их 200 версиями. Но есть мысли о создании глобальной основы для выражения мнений онлайн и процесса разрешения споров.

Если вы думаете, что все это неразбериха — да, так и есть. Выступления в интернете — относительно новое явление, и мы пока еще только разбираемся в нем.

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