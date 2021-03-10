Роскомнадзор хотел замедлить Twitter, но сломал пол-Сети: причем здесь суверенный Рунет?

Официально связь между двумя событиями отрицают, но причиной всему — сбой оборудования, которое используется для работы «суверенного Рунета», считает эксперт.

Роскомнадзор объявил, что с 10 марта замедлил работу соцсети Twitter, объяснив это тем, что с 2017 г. сервис не удаляет противоправный контент: призывы к совершению суицида несовершеннолетними, детскую порнографию, а также об использовании наркотиков. Как утверждает пресс-служба ведомства, площадка игнорирует требования регулятора об удалении противоправных материалов.

Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, уточнили в Роскомнадзоре. Насколько сильным будет замедление, в ведомстве не уточнили.

Однако после того как Роскомнадзор объявил о мерах в отношении Twitter, в России возник сбой в работе целого ряда государственных и коммерческих сайтов. Так, наблюдались перебои в открытии сайта Госдумы и Кремля, пользователи жаловались на проблемы с доступом к сайтам МТС, «Яндекса», YouTube. При этом в «Яндексе» заявили, что все сервисы работают штатно.

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В «Ростелекоме» заявили, что в работе оборудования произошел сбой, который длился несколько часов. «В 14:45 работоспособность сети была восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Между попыткой замедлить работу Twitter и падением сайтов связи нет, заявил изданию «Подъем» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

При этом ИТ-предприниматель, ведущий телеграм-канала «ИТ и Сорм» Владислав Здольников указывает, что причиной сбоя стала именно попытка Роскомнадзора «замедлить» Twitter: через оборудование DPI, которое устанавливает Роскомнадзор, проходит весь трафик интернет-пользователей, даже если он никак не ограничивается. Это оборудование производит компания РДП.РУ, операторы давно используют его для решения внутренних задач, но оно никогда не использовалось для ограничения скорости от конкретного популярного ресурса, с настоящей нагрузкой в сотни тысяч пользователей.