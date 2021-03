«Важно видеть мир таким, какой он есть». Как понять реальность, если все субъективно

«Чем точнее модель реальности, тем лучше те идеи и решения, которые генерирует ваш мозг». Как разобраться с этим миром, если мы все пропускаем через свой опыт и знания.

Что делать страдающим неврозом людям? Таких на самом деле очень много, и последний год добавил многим из нас поводов для тревог и переживаний. Клинический психолог Виктория Шилкина в своем блоге приводит мнение из книги на этот счет и дает комментарий:

Лучший из моих университетских преподавателей терапии говорил: самое важное, что нужно сделать для страдающих неврозом пациентов, — помочь им увидеть мир таким, какой он есть. Не таким, каким он должен быть, и не таким, каков он сквозь призму их страхов. Не таким, как подсказывают их умозаключения. А таким, какой он есть. Подразумевается: помочь им научиться отличать фантазии, надежды и страхи от действительности.

Например, нервной новобрачной, опасающейся, что вышла за неподходящего человека, требуется показать, что терзающие ее сомнения — вовсе не магическое свидетельство сути их отношений. Юному студенту, которого снедает страх перед экзаменом, требуется показать, что его страхи не говорят ни о его способностях, ни о том, как действительно пройдет экзамен.

Истина такова: время от времени ты чувствуешь раздражение по отношению к своему мужу; тебе кажется, что материал, который нужно выучить к экзамену, сложен. Вот и все. Нереалистично любить своего супруга и восхищаться им каждую минуту каждого дня, прожитого под одной крышей. Не бывает так, что либо усвоишь весь материал по предмету с первого прочтения, либо не поймешь никогда. Мир не так однозначен. Вот каков он. Все прочее — твои собственные догадки, — пишет психотерапевт Хелене Флод в психологическом детективе «Терапевт».

Итак, самое важное — увидеть мир таким, какой он есть. Трудная задача, я бы даже сказала, почти невыполнимая, поскольку каждый из нас видит эту реальность через призму своего опыта, установок, привычек, убеждений, страхов, искажений и много чего еще. Но как ни крути, нам действительно важно стараться хотя бы приближаться к реальному видению. Что для этого надо? Надо развивать критическое мышление, то есть умение анализировать разные данные, особенно те, которые не соответствуют вашей точке зрения, не бояться подвергать сомнению свои установки и менять привычные способы поведения, учиться видеть свои ментальные искажения и логические ошибки и многое другое.

Психиатр Андрей Курпатов в книге «Красная таблетка-2. Вся правда об успехе» пишет обнадеживающую вещь: «Если у вас не получается найти путь к желанной цели — дело в модели реальности, которую построил ваш мозг. И скорее всего, ей просто недостает нужных знаний». О чем это говорит? Чтобы добиться своей цели, надо больше знать об окружающей вас реальности: о том, как работает мозг человека, какие бывают искажения восприятия и что можно с этим сделать, что влияет на наше поведение и т.д.

Это работает и в более узком контексте. Прежде чем принять какое-то решение или сделать какой-то вывод, надо изучить всю доступную вам информацию по этому поводу. Например, если вы ищете работу и не можете ее найти, то скорее всего вашей картине мира чего-то не хватает, и ее нужно скорректировать с помощью недостающих знаний. Найдите и изучите побольше информации о рынке труда и о ваших реальных возможностях как специалиста. Может быть, у вас недостаточно верные представления о том, что сейчас происходит в вашей отрасли, или вам не хватает каких-то навыков и умений, чтобы вписаться в современную ситуацию на рынке. В любом случае: чем больше знаний, тем достовернее ваша картина мира, и тем удачнее будут ваши решения.

На что еще мы можем опереться, чтобы сделать свою картину мира более достоверной? Дональд Хоффман, американский ученый, работающий в Калифорнийском университете, считает, что важно уметь опираться на логику и математику. Об этом он пишет в своей книге The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes. К сожалению, эта книга не переведена на русский язык.

Логика и математика позволяют нам оценивать истинность или ложность сложных умозаключений просто в силу их формальной или логической структуры, даже если утверждения в них касаются неизвестных нам вещей. Это помогают развивать критическое мышление, о котором я уже говорила. Нобелевский лауреат по экономике Джон Нэш говорил, что «с помощью математики нельзя зарабатывать деньги, но можно так организовать свой мозг, что вы начнете их зарабатывать».

Итак, подытожим. Благодаря знаниям и критическому мышлению ваша модель реальности станет более достоверной. Чем точнее модель реальности, тем лучше те идеи и решения, которые генерирует ваш мозг. Чем лучше решения, тем больше удовлетворения от жизни. Чем больше удовлетворения, тем легче справляться с неврозами. Вот такая получилась логическая цепочка.

