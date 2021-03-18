Все есть, чувства счастья нет. Как найти силы и возможности улыбнуться жизни

Мы считаем, что просто обязаны радоваться тому, что имеем (а то останемся и без этого), но в то же время не слишком сильно (опять же, чтобы не накликать беду). Счастье — оно есть?

В жизни все хорошо, а ощущения счастья нет? Значит ли это, что вы все делаете правильно? И говорит ли чувство полного удовлетворения от жизни о том, что выбор сделан безошибочно? Психолог, профессор НИУ ВШЭ Леонид Кроль в книге «Найти себя» объясняет, как найти ответы на эти вопросы и перестать откладывать чувство радости на потом. Главное — в материале DK.RU.

Как быть, если желания исполняются, но каждодневная реальность почему-то не подпитывает энергией, не радует, а чаще утомляет и раздражает? Значит ли это, что мы ошиблись с целями? Или мы просто не умеем радоваться и «надо себя заставлять»?

У каждого из нас есть индивидуальный набор состояний. Некоторые состояния настигают нас чаще, некоторые реже. Факт, что они не обусловлены конкретными внешними обстоятельствами. А значит, мы не можем ими управлять путем создания внешних ситуаций. Не бывает так, что купил дом, родил ребенка — и как по щелчку наступило счастье.

И далеко не всегда «недостаточная радость» означает, что мы выполняли какие-то чужие желания. Иногда мы действительно хотели и добились именно такой жизни. Но когда мечты сбылись, счастье нам все еще не гарантировано. Как в цикле о волшебной стране Нарнии: «Аслан — не ручной лев». Вот и состояния радости и удовлетворения тоже— не ручные.

Вопрос не в том, как заставить себя погружаться в те или иные состояния, а в том, как соотнести свое «долгосрочное я» с «самим собой каждый день».

Почему трудно почувствовать радость, несмотря на то, что желания исполнились?

«Я хотела этого вчера, а сегодня уже поздно»

Может быть да, может быть нет. В любом случае эта мысль мешает ощутить радость от происходящего сейчас, смещая фокус на то, что «а в детстве у меня все равно велосипеда не было».

«Некогда радоваться, бежим дальше»

Люди часто не пользуются возможностью работать и брать на себя меньше (заслуженной и заработанной), предпочитая по привычке нагружать себя по полной.

«Не может быть так хорошо задаром!»

У многих из нас есть представление о том, что за хорошей полосой обязательно последует плохая, особенно если утратить бдительность и перестать тревожиться. Тревога выступает как гарантия того, что ничего не случится. А стоит «чересчур» обрадоваться — и жизнь щелкнет по носу. Это классический пример веры во всевластие мыслей и чувств. Одновременно человек бессознательно запрещает себе получать удовольствие от жизни.

«Я должен обязательно радоваться»

На данном механизме основан известный феномен новогодней тоски: человек считает, что в праздник должен веселиться, но не может вызвать в себе это чувство и потому глубже погружается в уныние. Отчасти это стереотип современной «эпохи позитива»: отсутствие чувства радости, счастья считается чем-то почти аморальным.

«Не очень-то и нужно»

Самый печальный механизм: человек откладывал радость, увязывая ее с будущим результатом, а когда результат налицо, обнаруживается, что сам по себе он не создает ожидаемого состояния.

Наша цель — взаимодействуя со своими состояниями, сделать так, чтобы жить каждый день было скорее приятно, чем противно, чтобы в ежедневном коктейле чувств было меньше раздражительности и больше удовлетворения. Нам нужна точка сборки: время и пространство, в котором вы можете с удовольствием находиться здесь и сейчас.

Чтобы найти свою точку сборки, я предлагаю использовать специальную технику.

1. Проанализируйте, о чем говорят ваши нежелательные состояния?

Что квакают жабки и когда они выскакивают? Когда вы обратите на них внимание, вы заметите, что есть несколько характерных для вас состояний, которые появляются в определенное время. Заметив их снова, помедлите, подумайте и ощутите их, побудьте с ними подольше.

2. Взаимодействуйте со своими нежелательными состояниями

Вполне возможно, что жабки квакают дело. В некоторых случаях нужно серьезно отнестись к периодически охватывающему вас раздражению и внимательнее посмотреть на ситуацию. Например, одна из моих клиенток была как будто беспричинно недовольна няней своего ребенка и, оставляя с ней малыша, чувствовала свою вину. Муж считал, что моя клиентка нервничает понапрасну. Но после установки камер оказалось, что няня грубо обращается со своим подопечным. Жабки квакали не зря, интуиция подавала какие-то знаки, и хорошо, что пришло в голову их проверить.

3. Целенаправленно создавайте новые точки сборки

Наша жизнь состоит из попыток удобно устроиться в не очень удобном месте, каким является наш мир. Мы можем что-то менять, можем приспосабливаться к тому, что есть, или грустить.

Старайтесь, чтобы каждый день у вас было несколько точек сборки, когда вы —счастливый или не очень —чувствуете себя собой, находитесь здесь и сейчас. Когда я сажусь в машину, я всегда медлю несколько минут, прежде чем тронуться. Это — моя точка сборки. Я ощущаю, что я не выспался или полон сил, вижу на стекле капли дождя, блики солнца, чувствую, что встревожен или умиротворен. Я вижу, чувствую и переживаю все, что мне дает момент.

Для некоторых точкой сборки становится скучная поначалу игра с ребенком. Возвращая себя в текущий момент, усилием воли стараясь не выйти из игры и не взять в руки гаджет, родитель постепенно замедляется и начинает получать удовольствие.

Создавать новые точки сборки также помогает техника «фотографирования без фотографирования». Вы берете небольшую рамку и, держа ее перед собой, смотрите сквозь нее, помещая в рамку часть окружающей реальности — как бы ставите кадр. При этом картинку, как вы понимаете, невозможно сохранить нигде, кроме как в вашей собственной памяти. Это упражнение позволяет сосредоточиться, побыть внутри момента.

Необязательно все время чувствовать радость, чтобы быть счастливым. Для счастья достаточно хотя бы несколько раз в день по несколько минут отчетливо ощущать себя и жизнь вокруг.

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