«Живя на Урале, мы не знаем Урала. Даже Шигирский идол ютится в комнатушке бывшего клуба»

«Мы не умеем рассказывать о себе. От слова совсем. Нет устойчивого образа Урала, туристы не в курсе, что, кроме Ганиной ямы и Ельцин Центра, они увидят на этом краю Земли» — Дмитрий Москвин.

Дмитрий Москвин, кандидат политических наук, исследователь города:

— Сегодня местные каналы порвала новость, что британские и американские газеты разместили статьи о нашем Шигирском идоле. Там пишут, что, похоже, истоки цивилизации надо искать не только в привычном Междуречье Востока, но и у нас, на Урале.

Эта история вновь делает очевидными две взаимосвязанные проблемы.

1. Мы не умеем рассказывать о себе. От слова совсем. Нет устойчивого образа Урала, туристы не в курсе, что, кроме Ганиной ямы и Ельцин Центра, они увидят на этом краю Земли.

Великий русский писатель Алексей Иванов учит нас видеть историю Урала в пределах российской колонизации этих земель. Кое-что мы научились рассказывать и показывать про «горнозаводскую цивилизацию», которой насчитали вслед за Ивановым чуть свыше 300 лет. Но то, что человеческой истории Урала — десятки тысяч лет, мы понимаем в момент, когда всматриваемся в лики Шигирского идола. В этот момент мы немеем.

У нас нет ни историй, ни языка, которым мы их могли бы пересказать. Грубо говоря, живя на Урале, мы не знаем Урал, не видим его дальше московской православной ойкумены.

2. Нам негде узнать Урал как цивилизационный феномен и уникальное место Евразии. Нет музея Урала, и его возникновение всерьез так ни разу и не начинали обсуждать.

Тот же Шигирский идол ютится в комнатушке бывшего ДК. Оказавшись там без сопровождения гида, у вас близкие к нулю шансы что-то понять про древний мир Урала. Экскурсоводы расширят горизонт, но сделают это сухо и академично, потому что археологи в принципе скупы на суждения и популяризаторские тексты.

И все! Больше нигде вы не сможете получить внятное представление о людях на Уральских горах десятки тысяч лет назад. Да даже об истории недавней, тех же мансийцев, марийцев, башкир, живущих, кстати, на Урале и сегодня, можно узнать фрагментами — в парке «Земля предков», в музее Североуральска или в специализированных культурных центрах.

Сегодня история народов Урала последнего тысячелетия наиболее цельно и наглядно представлена в экспозиции национального музея Эстонии. Потому что эстонцы себя ощущают бóльшими уральцами, чем мы, живущие здесь сейчас.

Год назад я пробовал с москвичами тур по тысячелетнему Уралу. Из-за погоды оказалось сложно посетить места древних стоянок или первых «горных заводов». А музея, который бы это сжато и современно экспонировал, на Урале нет.

Наша пресловутая горнозаводская цивилизация — это всего лишь отзвук тысячелетнего опыта разных народов в освоении недр гор. Придя на Урал, русские подчинились ландшафту и заданной им логике жизни — как бы на горе, но под камнем; у воды, но не она источник жизни здесь.

В общем, история с Шигирским идолом только-только начинается. Его наличие здесь, в Екатеринбурге, — это мощнейшего потенциала культурный капитал, отправная точка в развитии таких сюжетов и историй, от которых уже сейчас при минимуме информации головокружение начинается у западных журналистов.

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