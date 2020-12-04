«Здания Горного или УПИ устарели для учебы. Сделайте там музеи — туристам понравится»

«Наши власти делают ставку на природные маршруты — все эти «Бажовские места», «Оленьи ручьи», «Река Чусовая». Но такие места есть в любом регионе. Ими туристов, особенно зарубежных, не заманишь».

О необходимости развития внутреннего и въездного туризма в последние годы активно говорят власти всех уровней. Пандемийный 2020-й показал, что в некоторых регионах вопрос стоит особенно остро: нет ни инфраструктуры для отдыха, ни объектов, которые могли бы обеспечить хороший турпоток. К ним можно отнести и Свердловскую область:

Чтобы хоть немного исправить ситуацию, Ростуризм объявил конкурс на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Правительство РФ выделило на эти цели 1,2 млрд руб. От Свердловской области участвовали 150 предпринимателей. Деньги — 35 млн руб. в общей сложности — достались 15 проектам, среди которых несколько инициатив кластера «Гора Белая», проекты по создание глэмпингов, в том числе «Глэмпинг на заводе» в Сысерти, обустройство перевала Дятлова, «Парк сказов» в Арамиле. В основном все проекты связаны с развитием природного туризма. Но это не единственная и не первоочередная сфера, которую надо развивать, чтобы сделать Свердловскую область туристически привлекательной, считает Владимир Окуньков, президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов, руководитель комитета по туризму ОООМиСБ «Опора России». Он поделился с DK.RU своим взглядом.

«Массовый туризм надо развивать за счет соседей»

— Чтобы привлекать в регион туристов, вначале следует определиться с целевой аудиторией. Во всех программах этот пункт прописан крайне размыто. Пытаются завлечь всех-всех. Но качественных универсальных продуктов и услуг, как известно, практически не бывает.

Если говорить о развитии массового туризма, я считаю, на данном этапе наша целевая аудитория — это наши соседи. Екатеринбург имеет уникальное географическое расположение — он расположен в центре конгломерации городов-миллионников — Тюмень, Пермь, Челябинск. Неподалеку — богатые севера: ХМАО, ЯНАО. Рядом Башкирия и Курганская обл. Все вместе — порядка 19 млн человек. Хороший рынок! Осталось немного — заманить соседей к нам минимум на одну ночевку: на день в наши ТЦ они и так уже приезжают.

Что касается привлечения в регион туристов из России и тем более из-за рубежа, это надо делать через развитие индивидуального, а не массового туризма. В Свердловской области найдется, что им показать, и это, скорее, будет не природный туризм, на который в основном делают ставку наши власти, а индустриальный, или тот же конструктивизм.

«Нам нужны большие и знаковые музеи, а не домик Мамина-Сибиряка в Висиме»

Есть у нас так называемые «брендовые маршруты»: природные парки «Бажовские места», «Оленьи ручьи», «Река Чусовая» — экологический и активный туризм. Или культурно-познавательный «Самоцветное кольцо Урала». Но эти маршруты — для горожан-екатеринбуржцев. Это такой внутри областной туризм, маршрут выходного дня, когда почти нет проживания в отеле, питания в общепите и других подобных вещей, свойственных для классического туризма.

Именно эти «брендовые маршруты» постоянно продвигают, в том числе за рубежом. Но результат особо не видно. Потому что подобные места есть в каждом регионе России и за границей тоже! Думаю, мало найдется желающих специально приехать, к примеру, из Москвы и Санкт-Петербурга, и уж тем более из Европы, чтобы пойти погулять в лес или на речку.

Должны быть объекты туристской привлекательности (объекты показа) — то, что туристы будут познавать, чем они будут любоваться/восторгаться и на фоне чего будут делать селфи. Из телебашни у цирка получился бы отличный объект показа! Но ее уже нет, к сожалению.

Простой дом-музей Мамина-Сибиряка в п. Висим, к примеру, никого не завлечет. Музеев у нас много, но почти все простенькие. А нужны большие и знаковые.

Есть у нас главный корпус УрФУ, то, которое раньше называлось УПИ. Старинное здание на гостевом маршруте, которое морально и физически устарело, интерьеры остались еще с 30-50-х годов прошлого века. Предлагаю сделать так современный музей техники. Как пример — Немецкий технический музей (Deutsches Technikmuseum Berlin) в Берлине. Дети в восторге, они проводят там целый день. В год его посещают 600 тысяч человек!

Здание Технического музея в Берлине. Фото: technikmuseum.berlin

Или вот Уральский государственный горный университет на ул. Куйбышева, 30. Старинное, еще дореволюционное, здание, построено и открыто еще по указу императора Николая II. Оно тоже морально и физически устарело.

Мое предложение — построить для УГГУ новое современное здание с хорошей материальной базой. А старое идеально для музея — оно историческое и находится в самом центре, на гостевом маршруте. Напротив главного входа — старинная церквушка, Никольский храм, опять же для туристов хорошо.

Какой музей там организовать? Надо обратиться к ведущим музеям страны — Государственный музей «Эрмитаж», Третьяковская галерея, Оружейная палата, Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и др., — чтобы предоставляли на экспозицию нам что-то из запасников. Сегодня только в Эрмитаже собрано почти 3 млн экспонатов: произведения живописи, графика, скульптуры, предметы прикладного искусства, коллекция нумизматики и археологические памятники. И большинство этих экспонатов находятся в запасниках, их никто не видит. А у нас нет ни чего интересного такого масштаба. Привозить надо экспозицию года на два-три, а потом производить замену.

Конечно, возникает вопрос: где на все взять деньги? Тут надо думать, может, вместо Универсиады, храмов и т. п. заняться таким проектом? И людям, и городу пользы будет больше, я считаю.

«Привлечь туристов смогут улица мастеров и блошиные рынки»

Несколько лет я предлагаю городу сделать проект «Улица мастеров» — место, где встречается турист и ремесленник, место демонстрации и продажи изделий народных художественных ремесел и промыслов непосредственно самими их изготовителями. Обработка металлов (ковка, чеканка, гальванопластика и др.); плетение из соломки, бересты, лозы, лыка; изготовление гончарных изделий; резьба по дереву; резьба по кости; вышивание золотом, бисером; изготовление народных костюмов и предметов одежды, камнерезное искусство, изделия из стекла — все это должно выставляться на Улице мастеров.

Подобные места есть во многих городах по всему миру и у нас в городе обязательно должна быть своя Улица мастеров. Это надо и ремесленникам, и горожанам, и гостям города. Она должна находится в центре туристических потоков и маршрутов, приближена к «красной линии» и местам традиционных пеших гуляний екатеринбуржцев. По идее идеальное место — Плотинка, тем более что площадей для этого там предостаточно.

«Блошиные рынки» — еще один объект, который всегда востребован у туристов, поскольку там продаются аутентичные товары, порой старинные и необычные. Я с дочерью как-то посетил такой в центре Берлина, она набрала всяких сувениров (б/у, конечно) за очень скромные деньги.

В Екатеринбурге подобные рынки можно создать в каждом районе города — надо лишь определиться с товарными группами.

«Туристы едут в города, которые нравятся горожанам»

Аксиома: чтобы город стал привлекательным для туристов, он должен быть привлекательным для самих горожан. Посмотрите на Прагу: ее ведь не для туристов строили веками, а для себя. Но люди едут со всего мира.

Чтобы туристы захотели приехать в Екатеринбург, надо вплотную заняться развитием инфраструктуры: строить и ремонтировать дороги, тротуары, наземные и подземные пешеходные переходы, парки и скверы. Нужно наконец-то победить грязь в городе— должна быть целая программа. Нужны красивые жилые дома, общественные здания и пространства. А у нас даже зоопарка нормального нет!

Зоопарк — это когда есть животные и есть парк! У нас, к сожалению, старый и маленький зверинец, где немногочисленные животные маются в тесных клетках на бетонном полу. Это позор для третьей столицы!

Надо строить новый современный зоопарк на большой территории за городом, лучше на южной окраине: чтобы из ближайшего миллионника, Челябинска, удобней ездить было. Прекрасно, если это будет не просто зоопарк, а большой парк развлечений — как в турецком Кайсери, где есть и крытый каток, и павильон лазерных игр, и какой-то водный стадион, и школа большого тенниса, и баскетбольные площадки… Пусть он и будет центральным парком культуры и отдыха Екатеринбурга. Потому что нынешний ЦПКиО — это убожество. Никаких иногородних туристов такой парк завлечь не может. Надо строить новый, современный, а существующий реконструировать под нужды горожан для спорта и отдыха.

Только ни в коем случае не вырубать деревья! С озеленением у нас и так очень плохо. Посмотрите на Берлин: там в центре города огромный парк — 200 гектаров девственого леса. Вот кому повезло! У нас уже так не получится, но что-то изменить можно. Мое предложение — засаживать растениями любой свободный участок. Конечно, нужен план, где расписано, какой вид растительности на данном участке возможен — где-то только кусты и цветы, где-то небольшие деревья, а где-то крупномеры. Нужно больше хвойных вечнозеленых деревьев, которые украсят город — особенно зимой, когда всё мрачно и уныло. К исполнению нужно привлекать и общественность (волонтеров).

Большой Тиргартен в Берлине. Фото: toberlin.ru

Малые архитектурные формы можно устанавливать по схожему принципу — где возможно, там и ставить, но опять же по плану, утверждённому как минимум в администрации районов. Думаю, найдутся художники, желающие установить за свой счет и своими силами.

К комфортной городской среде относится и безопасность. Если по ночам в городе горят автомобили, то это работает против туризма. Нужно делать, как в Турции, где улицы и переулки круглосуточно инспектируют экипажи жандармерии. Горожане, туристы и потенциальные преступники будут видеть, что все под контролем. Первые будут спокойны и уверены, а последние не рискнут совершать преступления (это профилактика). Это надо делать хотя бы в центральной части города, где пролегает гостевой маршрут («красная линия»).

Конечно, для развития туризма важен платежеспособный спрос. На это мы повлиять особо не силах, но сделать что-то для стимулирования туристского потока можно. Например, предложить по доступным ценам места размещения (отели и хостелы), субсидировать транспортные расходы туристическим группам (автобусные перевозки от соседей), бесплатное посещение или льготные билеты в музеи и другое — надо думать сообща.