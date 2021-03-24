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Дмитрий Пумпянский сменил директоров на металлургических заводах

Дмитрий Пумпянский сменил директоров на металлургических заводах
Иллюстрация: chelpipe.ru

После приобретения ПАО «ЧТПЗ» уральский миллиардер расставляет своих людей во главе крупных предприятий. Новые руководители имеют опыт работы в ТМК.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

«Трубная металлургическая компания», которая принадлежит уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, сообщила о назначении управляющих директоров на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) и Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), которые вошли в состав ТМК в результате приобретения 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». Оба руководителя имеют опыт работы в структурах ТМК.

Управляющим директором ЧТПЗ и генеральным директором предприятий «СОТ» и «ЭТЕРНО» назначен Валентин Тазетдинов. Он занимал посты технического директора ТМК и директора по качеству Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в ТМК. Также в его послужном списке пост генерального директора предприятия «ЭТЕРНО», директора по качеству и технологии Группы ЧТПЗ.

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) возглавит Владимир Топоров, который с 1993 г. трудится на Северском трубном заводе (СТЗ), входящем в ТМК. С 2009 г. он занимал должность технического директора СТЗ.

Перед управляющими директорами поставлена задача по оперативному решению вопросов в рамках интеграции в состав ТМК новых предприятий, выполнению производственной программы и развитию производственных площадок, — сообщили в пресс-службе ТМК.

Как рассказывал DK.RU, в начале марта 2021 г. «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянского приобрела 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров за 84,2 млрд руб.

Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж. Объединение перечисленных преимуществ со всеми компетенциями ТМК даст мощный синергетический эффект как для нашего бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний ТЭК в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков, — говорил председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский.

Автор: Екатерина Тарханова
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