Миллиардер Дмитрий Пумпянский купил Челябинский трубопрокатный завод

Новость о слиянии ЧТПЗ и ТМК, лидеров рынка по производству трубной продукции, появилась на прошлой неделе. Однако до сих пор компании не комментировали информацию о консолидации активов.

Сегодня «Трубная металлургическая компания» и контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров сообщили о заключении сделки по приобретению ПАО «ТМК» 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС России, получены, подтвердили DK.RU в пресс-службе ТМК.

Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж. Объединение перечисленных преимуществ со всеми компетенциями ТМК даст мощный синергетический эффект как для нашего бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний ТЭК в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков», — отметил председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский.

Бизнесмен убежден, что с учетом новых мощностей его компания сможет полностью удовлетворить потребности российских игроков нефтегазового сектора в высокотехнологичных продуктах.

Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны», — прокомментировал слияние председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

Напомним, что претендентом на покупку челябинского металлургического завода был главный конкурент — подмосковный Загорский трубный завод (ЗТЗ). Его представитель отмечал, что слияние ЧТПЗ и ТМК приведет к созданию на рынке предприятия-монополиста по производству бесшовных труб.

В конце января в Челябинске скончался председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров. Его считают одним из создателей философии «белой металлургии».

ТМК — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира.

ЧТПЗ — российская металлургическая группа, входит в десятку крупнейших производителей трубной продукции. В группу входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», а также предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера». Выручка группы в 2020 г. снизилась на 28% и составила 138 млрд руб.