Кем быть через 20 лет? Почему нынешние атласы профессий и советы экспертов бессмысленны

Определиться с будущей профессией сегодня непросто. Конечно, есть списки новых специальностей, но чаще всего они не имеют ничего общего с потенциально реальным будущим. Мешают и установки семьи.

Профессия — одна из основ социальной идентичности человека. Сейчас границы профессий размываются, карьерные траектории становятся все менее линейными, но профессиональная идентификация остается для людей крайне важной. О том, какие трудности ждут сегодняшнюю молодежь в момент выбора профессии, о том, на что обращать внимание, а какие данные просто игнорировать, IQ.HSE рассказала Вера Мальцева, к.э.н., научный сотрудник Института образования, участница Программы привлечения российских постдоков в НИУ ВШЭ. Главное из колонки — в материале DK.RU.

На выбор профессии влияет доступная для принятия решения информация. Казалось бы, что может быть проще — цифровой мир сделал информацию доступной всем и в любое время. Можно заглянуть в популярные атласы и списки перспективных профессий или на сайт агрегаторов вакансий — и остается только выбрать интересующее занятие и запланировать образовательный маршрут. Однако в реальности выбор профессии не так прост.

Есть два осложняющих обстоятельства: неполнота информации о перспективах профессий и неравенство в доступе к информации. Выбирать профессию приходится из ограниченного списка, сформированного под воздействием социально-экономических характеристик семьи, не обладая полной информацией о перспективах рынка труда и сути других профессий.

Почему существующие прогнозы профессий — плохие советчики?

Информация о профессиях, которые будут актуальны завтра, крайне неоднородна и неоднозначна ввиду методологических особенностей составления прогнозов. Может показаться, что все это — избыточные, технические детали, которые напрямую не сказываются на выборе родителей и школьников, но прогнозы формируют информационный фон для принятия решения и влияют на понимание актуальной карьерной иерархии.

В большинстве источников метрикой «перспективности» профессии выступает темп создания новых рабочих мест.

Прогнозы призваны дать ответ на вопрос «смогу ли я найти работу по этой профессии через n-лет?». Однако часто лишь агрегированно (не принимая в расчёт, где вы живете), что в ряде случаев сводит к нулю полезность подобных справочников. Также существующие прогнозы упускают другие важные характеристики профессии: заработок, место в карьерной иерархии, престиж профессии, перспективы карьерного развития.

Есть два угла зрения на перспективные профессии — из условного «сейчас» и из «будущего». В первом случае перспективная профессия выступает синонимом востребованной в настоящий момент на рынке труда. Во втором подходе перспективная профессия приравнивается к профессии будущего, то есть той, которая на национальном рынке еще не представлена или только появляется. При этом есть основания полагать, что эти профессии будут развиваться в будущем, так как это соответствует мировым тенденциям, в том числе отраслевым прогнозам.

Если избрана трактовка перспективной профессии как профессии будущего, то в этом случае применяется экстраполяция мировых трендов или технология форсайт-прогнозирования. Если сравнить списки профессий из источников, использующих одну трактовку перспективной профессии, но разные методики выявления, то все равно удается обнаружить лишь единичные пересечения.

Но и эти нестыковки — лишь верхушка айсберга. Существующие прогнозы измеряют лишь то, что измеримо — для чего есть устоявшаяся и надёжная метрика. Это приводит к тому, что в списках и прогнозах можно не обнаружить профессии и виды занятий, которые появились недавно и еще не устоялись.

Тенденции последних десятилетий, когда креативность стала стимулироваться быстрой монетизацией, а рутинный труд стремительно утрачивает привлекательность, ускорили развитие неформальной занятости, фриланса, различных форматов креативной занятости и предпринимательства. Многие из этих видов занятости пока не отражены в классификаторах профессий, а значит не могут быть подвергнуты стандартному прогнозированию занятости, и во многом остаются невидимыми, «не-валидизированными» для выбора.

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Неодинаковый доступ к информированному выбору профессии

Доступ к информации неодинаков, и во многом это вопрос социально-экономического неравенства. Для ознакомления с результатами прогнозов рынка труда и профессий необходим определенный уровень когнитивных навыков, а также цифровой грамотности. Это означает, что для выходцев из семей с невысоким уровнем образования и социально-экономическим статусом доступ к такой информации ограничен.

Кроме того, рациональность выбора школьника и его родителей ограничена так называемым «символическим горизонтом». Эти границы определяются социальным и культурным капиталом, что в конечном счёте означает: «выбираю из того, что вижу вокруг и считаю приемлемым для себя».

Российские и международные исследования подтверждают — на образовательные амбиции школьников (после школы в колледж или в вуз, в селективный или неселективный вуз) влияет не столько успеваемость, сколько социально-экономический статус семьи, который сказывается на восприятии личной «планки» и горизонта перспектив. Это неравенство транслируется и в выбираемые профессии.

Как тогда выбирать?

В контексте этих ограничений опора лишь на прогнозы и списки перспективных профессий не выглядит лучшей стратегией. С одной стороны, велика вероятность, что в этих списках просто не найдется интересующей профессии и сферы занятия, что не отменяет ее «перспективность» с иных позиций. С другой стороны, прицельно выбрав профессию из множащихся списков профессий будущего, можно оказаться в ловушке краткосрочного тренда или ошибок прогнозирования.

Поэтому при выборе «куда и на кого идти учиться» важно ориентироваться прежде всего на свои интересы и склонности, и здесь могут быть полезны профессиональные пробы и поиск ролевых моделей в интересующей области. Также важно учитывать, что будущий карьерный успех и заработки зависят не только от выбранной специальности, но и от среды обучения («качества» вуза и его студентов), социального и культурного капитала семьи и других факторов, которые не имеют отношения к выбранной профессии.

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