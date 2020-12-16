Ученые и руководители промышленных предприятий рассказали про профессии будущего

Совместная работа университета с предприятиями позволяет качественно и оперативно решать кадровый вопрос, уверены участники рынка. Студенты, в свою очередь, получают опыт.

В Екатеринбурге подвели итоги совместного проекта УрФУ и промышленных предприятий страны — «Инженерная реконструкция 4.0. Триггеры трансформации промышленности». Участие в проекте приняли 1130 студентов и школьников.

Мероприятие проходило в несколько этапов. Сначала участники могли познакомиться с инженерными направлениями обучения, послушать мастер-классы и лекции представителей промышленных компаний, а затем в проектных группах решать кейсы и получать приглашения на стажировку или практику в крупнейшие компании по направлениям строительство, машиностроение, энергетика, металлургия или химическая промышленность.

Лекции в рамках образовательной программы читали руководители ключевых подразделений ТМК, Группы Синара, Siemens и SAP CIS, а также преподаватели УрФУ.

Во время онлайн-лекции участникам рассказали про эволюцию транспортного машиностроения, будущее систем автоматизации и роботизации, креативные методы создания инноваций и пр. Трансляция образовательного этапа проекта собрала более 15 тыс. просмотров.

Принципиально, что сегодня онлайн-хакатоны реализуются совместно с промышленными компаниями региона. Это позволяет участникам максимально полно узнавать друг друга: потенциальные работодатели получают инструмент поиска талантливых студентов, которые, в свою очередь, имеют возможность узнать об особенностях работы на конкретном предприятии, требованиях к сотрудникам и карьерных перспективах. «Инженерная реконструкция» — механизм совершенствования всей системы подготовки кадров, повышения конкурентоспособности будущих специалистов. Совместная работа университета с предприятиями позволяет более качественно и оперативно решать кадровый вопрос — один из ключевых для современных производств, — отметил председатель набсовета УрФУ Дмитрий Пумпянский.

В финале «Инженерной реконструкции» также объявили победителей онлайн-хакатона, участники которого занимались разработкой технологического решения реальных производственных задач промышленных предприятий:

На онлайн-хакатон было зарегистрировано 292 команды, из них отборочный кейс решили 38 команд — это 102 человека: 52 студента вузов, 46 школьников и четыре студента ссуза. Готовые кейсы по результатам хакатона будут моделировать работу промышленного предприятия и технических процессов всех аспектов полного цикла жизнедеятельности промышленного предприятия, — подчеркнули организаторы.

Заместитель проректора по образовательной деятельности УрФУ Валентина Овчинникова пояснила, что «Инженерную реконструкцию» отличает проектный подход к погружению школьников и студентов в производственные задачи.

В этом году мы впервые провели онлайн-хакатон, участникам которого предстояло детально проработать инженерные кейсы. Ребятам удалось смоделировать работу промышленного предприятия в полном цикле его жизнедеятельности по пяти направлениям: строительству, химической промышленности, машиностроению, энергетике и металлургии. Результатом стали интерактивные карты, разработанные в специализированной среде моделирования и конструирования, — рассказала Овчинникова.

Уральский федеральный университет — один из ведущих вузов России, который в 2020 г. отметил 100-летие, писал DK.RU. Университет выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», который призван решить задачи национального проекта «Наука».