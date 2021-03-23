Офисник над станцией метро «Бажовская» все-таки снесут

Похоже, в многолетнем споре владельцев с городской администрацией поставлена точка. Мэрия добилась признания договора купли-продажи участка под зданием недействительным.

Компания «Промавтосервис» взяла в аренду участок площадью 6966 кв. м на пересечении улиц Большакова и 8 марта в 2015 г. без права возведения капитальных строений. На нем можно было разбить автостоянку на 280 машино-мест.

Затем она оформила землю в собственность и построила на ней двухэтажное здание. После чего обратилась в суд с требованием к администрации города продать участок за 12 млн руб. — это 15% от его кадастровой стоимости.

В свою очередь мэрия подала иск, в котором потребовала снести здание, а землю вернуть городу. Чиновники заявили о махинациях с документами: вид использования земельного участка был изменен на основании подложного постановления администрации Екатеринбурга с подписью Александра Якоба. Бенефициар земельного участка Илдар Губаев настаивает, что построил здание в соответствии с законом.

Как пишет JustMedia, администрация Екатеринбурга, наконец, оформила в участок в собственность, на очереди — демонтаж здания. Если «Промавтосервис» откажется его снести, город найдет подрядчика для этих работ, расходы же взыщут с ответчика.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о судебных спорах между администрацией города и бизнесменами за землю над недостроенной станцией метро «Бажовская».

Напомним, что вопрос финансирования дальнейшего строительства екатеринбургского метро много лет находится в подвешенном состоянии. Новый мэр Алексей Орлов пообещал привлечь к строительству екатеринбургского метро свои контакты, сохранившиеся после работы в областном правительстве:

Обещать не буду, что завтра же мы начнем строить метро, но думать в этом направлении, учитывая, что это один из самых удобных видов транспорта, мы будем. Здесь мы имеем возможность применить подходы и технологии, которые могут удешевить строительство, тот опыт, который сегодня есть в нашей столице. У меня контакты есть еще со времен работы в правительстве, я буду их использовать, — отметил он.

В Екатеринбурге может появиться наземное метро — городская электричка с восьмью маршрутами, которая свяжет центр с отдаленными районами и городами-спутниками. Однако на реализацию проекта тоже нужны миллиарды рублей.