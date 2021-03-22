«Баден-Баден» на Шарташе может спровоцировать горожан на второй «протестный сквер»

Строительство термального комплекса в парке «противоречит самому смыслу и ценности лесопарка», уверена член Общественной палаты. Она предупреждает: люди снова могут выйти на защиту деревьев.

Екатерина Петрова, член Общественной палаты Екатеринбурга, разгромила проект строительства на берегу озера Шарташ комплекса «Баден-Баден».

Мне нравится идея организации термальных бассейнов, но если это природные источники, имеющие хоть какую-то пользу для человека. Но это не про «Баден-Баден», у них там столько хлорки в бассейне, что, надышавшись хлорированным паром, мы не досидели свой час и уехали. После сероводородных бассейнов в Абхазии отдых в подобном заведении кажется абсолютно бессмысленной тратой денег, — приводит слова Петровой агентство ЕАН.

Идею строительства очередного термального комплекса на берегу озера она назвала «противоречащей самому смыслу и ценности лесопарка».

Пусть ищут другое место, карьер Шарташа еще куда ни шло, но точно не берег. Есть же на территории области настоящие природные термальные источники с сероводородной водой, их бы лучше развивали, там и польза есть, — заключила Петрова.

При этом общественница говорит, что пока не знает, как противостоять планам властей.

«Я так понимаю, что ни директор лесопарка Артур Зиганшин, ни Минприроды, ни застройщик не могут пока точно указать место застройки или же держат его в секрете. Как бы не вышло второго сквера», — сказала Екатерина Петрова, напомнив о протестах, на которые вышли жители города, узнав о планах строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы в 2019 г.

О том, что на Шарташе построят термальный курорт, стало известно на днях. Помимо этого разработчики проекта реконструкции парка — архитектурная мастерская «Городское планирование» — планируют в течение 10 лет возвести центр семейного отдыха, болотный парк Углозуба, деревню мастеров, дайвинг-центр, экопросветительский центр. Все эти изменения призваны реабилитировать лес и озеро Шарташ.

Проектировщики уже заявили, что планы по размещению оздоровительного комплекса на берегу противоречат мастер-плану развития лесопарка.

Расположение внушительных размеров капитального объекта прямо на самом берегу древнего лесного озера не похоже на соблюдение принципа главенства природы, а расположение его поверх существующего водноспортивного комплекса едва ли свидетельствует об уважении к сложившимся сценариям, — считает член команды проектировщиков, архитектор Алена Цорик.

Как писал DK.RU, первый этап обновления Шарташского парка планировалось завершить к 2020 г., но минувшей осенью оказалось, что работы затянутся еще на несколько лет.

Тем временем рядом с Екатеринбургом планируется создать новый природный парк, в три раза больше Шарташского. Проект представил на туристической выставке в Ельцин Центре руководитель МБУ «Столица Урала» Алексей Котомцев.