Курс рубля довел. Налог на роскошные автомобили теперь платят и владельцы «масс-маркета»

Список машин, налог на которые выше стандартного в несколько раз, в этом году расширили на 87 автомобилей. Теперь владельцами люкса считают и Skoda Kodiaq, и Subaru Outback. Список.

Минпромторг опубликовал обновленный список «роскошных» автомобилей, в нем немало новых моделей. Например, теперь повышенный транспортный налог будут платить владельцы Skoda Kodiaq и Subaru Outback.

В обновленном списке, пишет Autonews, теперь есть и представители масс-маркета, по сравнению с прошлым годом в нем стало на 87 моделей больше.

Повышенный транспортный налог был введет в России в 2014 году, тогда в него включили только премиальные и люксовые модели: Bentley, BMW, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, Audi, Rolls-Royce и другие. Но из-за инфляции и падения курса рубля автомобили сильно подорожали, и теперь в список часто попадают даже представители массового сегмента рынка.

Например, в 2021 году в перечне оказались Ford Explorer, Skoda Kodiaq и Subaru Outback. Также в список на этот раз включены:

Citroen SpaceTourer Business Lounge XL

Chevrolet Traverse

Ford Explorer Limited

Honda Pilot

Kia Mohave

Toyota Highlander 3.5 Elegance

Toyota Fortuner 2.8 Elegance

Mazda CX-9 Supreme

Skoda Kodiaq Scout, L&K, SportLine

Subaru Outback 2,5i-S Elegance

Volkswagen Amarok

Для расчета налога на эти машины используют особую формулу. В основе лежит стандартная схема, при которой количество лошадиных сил автомобиля умножается на привязанную к мощности налоговую ставку, которая отличается в разных регионах страны.

Для роскошных машин полученную сумму умножают еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля. Например, для машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей этот коэффициент равен 1,1, а для машин по цене от 5 до 10 млн рублей — 2. Для более дорогих автомобилей коэффициент равен трем.

Влияет на размер налога и возраст машины. Некоторые модели могут облагаться повышенным налогом только в первый год после приобретения, а другие — со второго по третий годы пользования.

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