Всего 10 лет, и первые. Тиньков предсказал Дурову и Бухманам судьбу богатейших людей РФ

Бизнесмен во время очередного разговора в Clubhouse предположил, кто из россиян в ближайшие годы заработает огромные деньги. Металлургов и нефтяников опередят «молодые айтишники».

Основатель TCS Group Олег Тиньков во время очередной дискуссии в Clubhouse заявил, что самыми богатыми бизнесменами в России в ближайшие 10 лет станут основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, генеральный директор финтех-компании Revolut Николай Сторонский, а также братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создавшие компанию-разработчика мобильных free-to-play игр Playrix.

Тройка миллиардеров в будущем: Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте, — сказал предприниматель, которого цитирует Forbes.

Сейчас Павел Дуров занимает 30-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 г. по версии Forbes. Его состояние оценивается в $3,4 млрд. Дмитрий и Игорь Бухманы — на 34 и 35 позициях списка, у них по $3,1 млрд на каждого. Николай Сторонский на 89-м месте с состоянием в $1,1 млрд.

Сам Олег Тиньков находится на 62-м месте рейтинга с $1,6 млрд. Он говорит, что залог успеха любого бизнеса — прежде всего усердная работа. По словам предпринимателя, «бизнес всегда хороший, если люди работают по 16 часов в день».

На данный момент самый богатый бизнесмен России — Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель». По итогам 2020 года Forbes оценил его состояние в $19,7 млрд. За ним в рейтинге идут председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд) и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ($17,1 млрд).

Напомним, ранее Олег Тиньков стал первым среди русскоязычных пользователей новой соцсети Clubhouse, собравшим в комнате для разговора 5000 человек.

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