России грозит топливный кризис из-за роста цен на нефть. Владельцам АЗС нужны компенсации

Индикативные цены на бензин растут быстрее стоимости топлива на заправках, а из-за запрета индексировать цены на топливо выше инфляции нефтекомпании несут убытки в рознице.

Из-за роста цен на нефть в конце прошлого года и начале этого Россия может столкнуться с топливным кризисом и ростом социальной напряженности, как в 2018 г., пишет РБК со ссылкой на годовой отчет Счетной палаты (СП). Тогда цены на бензин также на фоне повышения мировых цен на нефть, и правительство разработало демпферный механизм, чтобы минимизировать эффект от колебания нефтяных цен на стоимость топлива в России.

В его рамках бюджет компенсирует нефтяным компаниям часть разницы между экспортной ценой топлива и т.н. индикативной внутренней ценой. Если эта разница становится отрицательной (цены в России становятся выше экспортных), то нефтяники доплачивают в бюджет.

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Сейчас из-за роста нефтяных цен правительство рекомендовало нефтяным компаниям нарастить нагрузку на нефтеперерабатывающие заводы, чтобы удовлетворить растущий спрос. В Счетной палате считают, что корректировка демпфирующего механизма и увеличение минимального уровня продажи топлива на бирже будут способствовать стабилизации топливного рынка.

Вместе с тем с 1 мая правительство скорректирует параметры демпферного механизма только для поставок бензина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Нефтяники жаловались, что при действующей формуле индикативные цены ежегодно автоматически повышаются на 5% и растут быстрее стоимости топлива на заправках. И из-за запрета повышать отпускные цены на топливо выше инфляции нефтекомпании несут убытки в рознице — оптовые цены на бензин сейчас близки к историческим максимумам.

При снижении условной цены на бензин на 2,7 тыс. руб. за тонну с мая нефтяные компании получат еще примерно около 42 млрд руб. до конца 2021 г., что позволит стабилизировать ситуацию с оптовыми ценами на внутрироссийском рынке, считает Евгений Тыртов, Vygon Consulting.