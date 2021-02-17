Дорожает все, но бензин и мясо в лидерах. В Свердловской области растет инфляция

За ценами на продукты теперь следят не только покупатели, но и чиновники. Они уже ограничили цены на сахар и подсолнечное масло, на очереди — макароны. Эксперты говорят, что толку от этого мало.

В Свердловской области ускорилась инфляция. Как пишет ЕАН, в январе 2021 г. ее показатель достиг отметки в 5% годовых. Общероссийский уровень инфляции при этом несколько выше и составляет 5,2%.

Вслед за ростом инфляции растут и цены на товары, в первую очередь на продукты и товары первой необходимости. Как сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ, сильнее всего в регионе выросли цены на мясо. Причиной тому стал низкий урожай кормовых культур, а также рост оптовых цен на корм для скота и птицы.

При этом снизились цены на сахар и подсолнечное масло. Это произошло из-за внедрения мер правительства РФ по сдерживанию цен на ряд продуктов.

Среди непродовольственных товаров наибольшее влияние инфляция оказала на стоимость топлива:

На протяжении 2020 г. рост цен на бензин был незначительным. Однако с 1 января 2021 г. произошла индексация акцизов на автомобильное топливо и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Цены на внешнем и внутреннем оптовых рынках бензина тоже выросли. Все это отразилось в росте цен на АЗС. При этом темпы роста стоимости бензина остаются ниже уровня инфляции, — заявил экономист Уральского ГУ Банка России Владимир Бойко.

Инфляцию в сфере услуг в январе продолжали сдерживать ограничения на зарубежные перелеты и пониженный спрос на дальние поездки. В частности, услуги пассажирского транспорта в регионе в январе по-прежнему обходились дешевле, чем год назад. Однако по мере открытия границ жители Свердловской области стали чаще летать на отдых. Это сказалось на росте цен на путевки в страны, готовые принимать российских туристов, и оказало определяющее влияние на динамику инфляции в сфере услуг.

Как рассказывал DK.RU, в конце прошлого года правительство установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Согласно соглашению производителей и правительства, до конца первого квартала 2021 г. подсолнечное масло должно стоить не более 110 руб. в розницу, а сахар — не более 46 руб. за 1 кг, предельные отпускные цены составляют 95 руб. и 36 руб. соответственно. Теперь же чиновники задумались о жестком ограничении цен на зерно и макароны, которые с начала года растут в цене.

Производители и ритейлеры при этом уверены, что регулирование цен — тупиковый путь. Владелец «Талицких молочных ферм» Юрий Окунев рассказывал:

Если на рынке есть конкуренция, значит, предложенная цена является наиболее адекватной. В противном случае другие участники предложат меньшую цену, чтобы завоевать этот рынок. Если цена на что-то растет в условиях конкурентного рынка, значит, этот рост вызван другими факторами. Остановить его командным методом — самый простой путь: цены, стой, раз-два! Я не очень понимаю, как можно остановить цены. Если зерно стоит 220 долларов в мире, то оно будет стоить что в Америке, что в Канаде, что в Талицком районе — 220 долларов.

Независимый финансовый эксперт, кандидат экономических наук Константин Селянин в колонке на DK.RU говорил, что усугубляет ситуацию с ростом цен на продукты падение реальных располагаемых доходов граждан, которое может продолжиться в 2021 г.