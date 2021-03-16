«В России расшатан ограничитель на найм по внешнему виду, и это очень круто». Мнение

«Ограничения существуют не только на тату, но и на близкое каждому: толстый, худой, потливый, некрасивая улыбка и так далее. Насколько будет легче, если этот рудимент рассосется».

Алена Владимирская, один из известнейших HR-специалистов в России, создатель «Антирабства», делится в своем Facebook мыслями:

— Спорим, после того, как Альфа-банк нанял Моргенштерна, из регламентов по найму в банках уберут «не нанимаем на работу с татуировками на лице и других видимых частях тела»?

А следом этот критерий уберет horeca, ритейл, туризм. И только госы будут мучиться.

Поясню. Вам могут нравиться или не нравится татушки на лице. И вы можете выбирать, идти обслуживаться к менеджеру с зелеными волосами или в офисном костюме. Но сам факт, что расшатан ограничитель на найм по вашему внешнему виду — это очень круто. И кто тут из «стареньких» ворчит, знайте — эти ограничения существуют не только на тату, но и на более близкое вам: очень толстый, очень худой, «сильно потливый», «болезненный внешний вид», некрасивая улыбка и так далее. Поймите, насколько и вам будет легче жить, если этот чертов рудимент рассосется.

Напомним, рэпер Алишер Моргенштерн принят на работу в Альфа-банк на должность директора по работе с молодежью. Музыкант будет работать в офисе и принимать участие в планерках.