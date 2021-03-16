Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.03
72,96
86,98
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«В России расшатан ограничитель на найм по внешнему виду, и это очень круто». Мнение

«В России расшатан ограничитель на найм по внешнему виду, и это очень круто». Мнение
Иллюстрация: pixabay.com

«Ограничения существуют не только на тату, но и на близкое каждому: толстый, худой, потливый, некрасивая улыбка и так далее. Насколько будет легче, если этот рудимент рассосется».

#КАРЬЕРА#МНЕНИЯ

Алена Владимирская, один из известнейших HR-специалистов в России, создатель «Антирабства», делится в своем Facebook мыслями:

— Спорим, после того, как Альфа-банк нанял Моргенштерна, из регламентов по найму в банках уберут «не нанимаем на работу с татуировками на лице и других видимых частях тела»?

А следом этот критерий уберет horeca, ритейл, туризм. И только госы будут мучиться.

Поясню. Вам могут нравиться или не нравится татушки на лице. И вы можете выбирать, идти обслуживаться к менеджеру с зелеными волосами или в офисном костюме. Но сам факт, что расшатан ограничитель на найм по вашему внешнему виду — это очень круто. И кто тут из «стареньких» ворчит, знайте — эти ограничения существуют не только на тату, но и на более близкое вам: очень толстый, очень худой, «сильно потливый», «болезненный внешний вид», некрасивая улыбка и так далее. Поймите, насколько и вам будет легче жить, если этот чертов рудимент рассосется.

Напомним, рэпер Алишер Моргенштерн принят  на работу в Альфа-банк на должность директора по работе с молодежью. Музыкант будет работать в офисе и принимать участие в планерках.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Общепит готовится повысить цены. Сокращать расходы некуда — экономят уже на салфеткахОбщепит готовится повысить цены. Сокращать расходы некуда — экономят уже на салфетках
  • «Занимательная социология». 46% жителей Екатеринбурга хотели бы стать чиновниками«Занимательная социология». 46% жителей Екатеринбурга хотели бы стать чиновниками
  • Общественную палату Екатеринбурга возглавил ректор УрГЭУОбщественную палату Екатеринбурга возглавил ректор УрГЭУ
  • Чистая прибыль ТМК выросла в шесть раз. Компания готовится к выплате дивидендов акционерамЧистая прибыль ТМК выросла в шесть раз. Компания готовится к выплате дивидендов акционерам
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.