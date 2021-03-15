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ЦБ повысит ключевую ставку, Навального отправили в суровую колонию. Главное 15 марта

ЦБ повысит ключевую ставку, Навального отправили в суровую колонию. Главное 15 марта
Иллюстрация: Минобороны РФ

Ключевая ставка может вырасти до 5,5-6% к концу года. Альфа-банк нанял рэпера Моргенштерна для работы с молодежью. Итоги 10 лет гражданской войны в Сирии. Что произошло 15 марта.

#НОВОСТИ

Центробанк РФ может поднять до конца года ключевую ставку до 5,5-6% из-за роста инфляции (5,7% в феврале 2021 г. при таргете 4%) и госрасходов, пишет Bloomberg. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 19 марта, по его итогам она, вероятно, останется на текущем уровне 4,25%.

По данным издания, регулятор рассматривает возможность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, чем предполагалось. Это означало бы существенное изменение денежно-кредитной политики: ранее регулятор заявлял, что она продолжится и в 2022 г. 

10 лет гражданской войне в Сирии: самый кровопролитный конфликт XXI века

15 марта 2011 г. в Сирии прошел протестный митинг: тысячи жителей вышли на улицы требовать демократических перемен, а в итоге президент Башар Асад, вопреки прогнозам, остался у власти. За время конфликта в стране погибло примерно 600 тыс. человек, число беженцев превысило 6,5 млн, ВВП страны с 2011 г. по 2018 г. рухнул с $55 млрд до $20 млрд, 80% населения находятся за чертой бедности. 

Сирия поделена на четыре зоны влияния: большая часть находится под контролем Асада, которому помогают Россия и Иран, часть северных территорию управляется протурецкими силами, часть территорий вдоль границы с Ираком — под контролем курдов, которых поддерживают США. Еще две зоны находятся под контролем вооруженной оппозиции. 

По словам замглавы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, за время военного конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих. Эти данные не учитывают погибших наемников ЧВК.

Навального отправили в одну из самых суровых колоний России

Политик Алексей Навальный отбывает наказание в колонии в Покрове во Владимирской области, пишет РИА Новости со ссылкой на документ 235-го Гарнизонного военного суда. Эта колония известна регулярными избиениями заключенных и считается одним из самых суровых исправительных учреждений в России. До этого некоторое время местонахождение оппозиционера точно известно не было.

Обновление. Навальный вечером 15 марта подтвердил, что находится в ИК-2 «Покров»:

«Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным поза осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо.
Я так себе и называю свой новый дом - «наш дружелюбный концлагерь». Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. 
Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт. Мне кажется, кто-то наверху прочитал «1984» Оруэлла и сказал:
- Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание. 
Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно.
Так что в целом у меня все хорошо».

Альфа-банк нанял рэпера Моргенштерна

Альфа-банк нанял на работу известного рэпера Алишера Моргенштерна — тот станет директором по работе с молодежью, должность создана специально для него. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. По словам директора по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексея Гиязова, Моргенштерну поставлена цель привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов. Его первый клип для банка помог привлечь около 25 тыс. клиентов, но вызвал претензии ФАС к образу сотрудников. 

Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты, — заявил Гиязов.

Автор: Андрей Пермяков
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