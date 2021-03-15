Фармкомпании депутата, уличенные в сговоре, получили от УФАС многомиллионные штрафы

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области определилось с суммами штрафов к трем фармацевтическим компаниям, которых уличили в организации картельного сговора.

Все три компании — ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма», — напрямую или через другие фирмы принадлежат депутату свердловского заксобрания Александру Серебренникову. Как рассказывал DK.RU, сговор касался поставок противоопухолевого препарата «Паклитаксел». Антимонопольщики выяснили, что все три компании участвовали в июне 2019 г. в торгах по поставке лекарства в Свердловский онкологический диспансер. УФАС установила, что «САВ-Фарм», «САВ-Мед» и Аптека «Вербена-Фарма» получали преимущество в торгах, поскольку знали о ценовых предложениях друг друга. Стоимость выполнения контракта между фирмами отличалась на одну копейку.

Еще одним участником конкурса был ТД «ВИАЛ», однако он выбыл из торгов. В итоге конкурс выиграла «САВ-Фарм», которая согласилась поставить лекарства за 85,2 млн руб. Антимонопольщики также выявили, что все три фирмы располагались по одному адресу и использовали одинаковые сертификаты электронных цифровых подписей.

После проведенных проверок УФАС вынесло постановление по ч. 2 ст. 14.32 Ко АП РФ — заключение антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цены на торгах. Административное наказание назначено в виде административных штрафов, — сообщили в пресс-службе свердловского УФАС.

«САВ-Фарм» оштрафовали на 25 547 005,20 руб., «САВ-Мед» — на 18 193 480 руб., «Аптеку «Вербена-Фарма» — на 21 289 171 руб, сообщает JustMedia.ru.