Компании аптечного короля Урала уличили в сговоре

Антимонопольщики доказали, что три компании, подконтрольные Александру Серебренникову, получали преимущества в торгах, поскольку знали цену друг друга. Им удалось заработать более 80 млн руб.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области подтвердило факт картельного сговора между фармацевтическими компаниями ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед» и ООО «Аптека Вербена-Фарма». Все они напрямую или через другие фирмы принадлежат депутату свердловского заксобрания Александру Серебренникову.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено по п. 2 ч. 1 ст. 11 135 ФЗ «О защите конкуренции», — сообщили в ФАС.

Заявление с просьбой проверить деятельность фармкомпаний поступило в УФАС от городского портала Е1.ru. Антимонопольщики выяснили, что все три компании участвовали в июне 2019 г. в торгах по поставке в Свердловский онкологический диспансер препарата «Паклитаксел» (противоопухолевое лекарство), рассказывал DK.RU.

УФАС установила, что «САВ-Фарм», «САВ-Мед» и Аптека «Вербена-Фарма» получали преимущество в торгах, поскольку знали о ценовых предложениях друг друга. Стоимость выполнения контракта между фирмами отличалась на одну копейку. Еще одним участником конкурса был ТД «ВИАЛ», однако он выбыл из торгов. В итоге конкурс выиграла «САВ-Фарм», которая согласилась поставить лекарства за 85,2 млн руб.

Антимонопольщики также выявили, что все три фирмы располагались по одному адресу и использовали одинаковые сертификаты электронных цифровых подписей.

Для участников картеля предполагается штраф от 8 до 40 млн руб. Так как сумма полученной выгоды в результате сговора составляет более 50 млн руб., то при наличии состава для причастных должностных лиц может быть предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции),— пояснили в УФАС.

Добавим, что компании, которых обвинили в сговоре, уже заявили, что будут обжаловать приговор.

Как пишет «Коммерсант-Урал», аптекой «Вербена-Фарма» парламентарий Серебренников владел до ноября 2019 г., а «САВ-Мед» и «САВ-Фарм», по данным Kartoteka.ru, учреждены ГК «Радуга», которая на 95% принадлежит парламентарию. Отметим, что ГК «Радуга» и связанные с ней структуры — одни из сильнейших игроков на фармацевтическом рынке региона. Все компании активно участвуют в госзакупках и поставляют значительные партии лекарственных средств в Свердловский онкодиспансер.