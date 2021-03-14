Чистая прибыль ТМК выросла в шесть раз. Компания готовится к выплате дивидендов акционерам

Котировки ТМК на торгах за неделю росли дважды — на фоне новостей о приобретении «ЧТПЗ» и решения о выплате дивидендов по результатам 2020 г. в размере 9,67 руб. на бумагу.

«Трубная металлургическая компания» (ТМК, основной бенефициар — уральский предприниматель Дмитрий Пумпянский) опубликовала консолидированный отчет за 2020 г. Согласно документу, чистая прибыль ТМК выросла в шесть раз по сравнению с 2019 г.: 24,3 млрд руб. против 3,9 млрд руб. годом ранее.

Основную часть прибыли обеспечила продажа ТМК акций канадской металлургической компании IPSCO Tubulars Inc. Актив был приобретен итальянской компанией Tenaris в начале 2020 г. за 20,5 млрд руб.

В отчете также указано, что выручка компании упала с 308,4 до 222,6 млрд руб. (на 28%). Падение выручки аудиторы компании связывают с продажей IPSCO и экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса. При этом менеджмент ТМК ожидает, что в случае восстановления рынка выручка компании по итогам 2021 г. может показать рост до 20%.

Между тем 12 марта совет директоров ТМК рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2020 отчетного года в размере 9,67 руб. на бумагу. Дивидендная доходность рекомендованной выплаты может составить 12,2% исходя из цены 79,2 руб. за акцию. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании, которое пройдет 15 апреля.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 26 апреля, передает РБК. Последний день для покупки бумаг компании с целью получения дивидендов — 22 апреля. ТМК выплатила своим акционерам дивиденды за первое полугодие 2020 г. в размере 3 руб. на бумагу.

На фоне новостей о выплате дивидендов акции ТМК выросли на Московской бирже более чем на 30%. Капитализация компании увеличилась на 18,1 млрд руб. — до 81,8 млрд руб.

Это вторая за неделю корректировка стоимости акций ТМК: акции уже росли на 20% после появления информации о приобретении ПАО «ЧТПЗ». Сумма сделки составила 84,2 млрд руб., сообщал DK.RU.

Дмитрий Пумпянский также является президентом и бенефициаром Группы Синара, президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) и председателем Наблюдательного совета Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина (УрФУ). Предприниматель входит в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2020, составленный изданием «Деловой квартал» на основе экспертного опроса.