«Мозг функционирует с помощью моделей. Освойте их — принимать верные решения будет проще»

Искать максимально простой ответ, решать задачу с хвоста и изучать все дисциплины, от физики до литературы, делая фундаментальные выводы. Советы от 97-летнего вице-председателя совета директоров.

Чарли Мангер, знаменитый американский инвестор, в 97 лет занимает пост вице-председателя совета директоров компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, возглавляет издательский дом Daily Journal и входит в совет директоров крупной сети розничных магазинов Costco. Личное состояние Мангера, по данным Forbes, превышает $2 млрд.

Как ему удалось достичь успеха? Мангер разработал свой подход к принятию решений. Это совокупность разнообразных ментальных моделей, или «больших идей», взятых из разных дисциплин: физики, биологии, психологии, экономики, права, философии и других. О методе Магнера пишет Reminder, главное — в материале DK.RU.

Мне кажется неоспоримым утверждение, что мозг функционирует с помощью моделей, — говорит Мангер. — Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мозг работал лучше, чем у других, вам нужно усвоить фундаментальные ментальные модели — они и сделают основную работу.

Для того, чтобы «большие идеи» использовались человеком эффективно, нужно выстроить из них «сеть ментальных моделей», и уже эта система сложится во «вполне познаваемую картину». Сделав это, вы приобретете сверхспособность — начнете мыслить быстрее и точнее. Уоррен Баффет подтверждает, что Мангеру это удается: «Чарли достаточно 30 секунд, чтобы пройти путь от А до Я (от предпосылки до вывода). Он понимает, что вы ему говорите, еще до того, как вы заканчиваете фразу».

При этом Мангер никогда и нигде не приводил полный список ментальных моделей, образующих его сеть. Но часто упоминает некоторые из них.

Три ментальные модели Чарли Мангера

Бритва Оккама

Это принцип, названный в честь средневекового немецкого философа Уильяма Оккама, написавшего в одной из своих работ: «Что может быть сделано на основе меньшего числа [предположений], не следует делать, исходя из большего». Упрощенно тезис интерпретируют так: «Если существует несколько логически непротиворечивых и одинаково хороших объяснений какого-либо явления, следует выбирать самое простое из них». Мангер считает это прекрасным примером фундаментальной ментальной модели.

Разбираясь с любой задачей, любой проблемой, нужно искать самый простой ответ — это позволит избежать ненужных ошибок и сэкономить силы.

Инверсия

В обычной — не математической — жизни Мангер предлагает использовать этот способ так: сталкиваясь с какой-то задачей, попробуйте ее развернуть, посмотреть на нее с конца. Скажем, если вы хотите добиться чего-то, ищите не самый верный способ это сделать, а то, что может вам помешать, и прилагайте максимум усилий, чтобы этого избежать.

Круг компетенций

Впервые эту ментальную модель сформулировал Уоррен Баффет, выступая перед инвесторами в 1996 году. Сказал он тогда следующее: «[Чтобы быть хорошим инвестором] необязательно быть экспертом в том, чем занимаются все компании в мире. Главное — уметь оценивать те компании, что входят в ваш круг компетенций. Насколько широк этот круг, не имеет большого значения. Но критически важно знать, где проходят его границы».

Мангер с партнером согласен: одна из главных составляющих их успеха — четкое понимание того, в чем именно они действительно хорошо разбираются, что знают и что умеют — и в чем разбираются не очень хорошо. Действуя в круге своих компетенций, вы добиваетесь лучших результатов и совершаете меньше ошибок.

Признать границы собственных возможностей — задача непростая: люди склонны переоценивать себя. Но Мангер настоятельно советует сделать это, так человек значительно повышает свои шансы на успех.

Как создать сеть ментальных моделей?

Занимайтесь самообразованием. Ни один вуз в мире не снабдит вас полноценным набором необходимых ментальных моделей. Вы будете ограничены рамками одной дисциплины, и это деформирует наше восприятие проблем.

Будьте эффективны. Не нужно стараться освоить все существующие в мире ментальные модели. Руководствуйтесь законом Парето: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — только 20% результата».

Найдите связи между ментальными моделями. Если вы просто выучите отдельные факты и будете пытаться все время вытаскивать их из своей головы, это вряд ли поможет вам в чем-то, считает Мангер. Вам нужно создать систему, которая свяжет эти факты, тогда вы сможете по максимуму использовать их.

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