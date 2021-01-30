Гоните трудоголика в шею. Как такие сотрудники шаг за шагом уничтожают компанию

Работники, готовые работать до позднего вечера и в выходные, справляясь с самыми сложными проектами, на самом деле только вредят компании. Подумайте сами: как рядом с ними работается остальным?

Во многих компаниях мечтают о сотрудниках, которые будут жить только рабочими делами, без проблем оставаясь в офисе по вечерам и регулярно приходя туда в выходные. Но у такой ситуации, пожалуй, минусов не больше, чем плюсов. HeadHunter рассказал о другой стороне медали трудоголизма. Итак, подобные сотрудники:

Демотивируют коллег

На ретроспективе по итогам года оказалось, что менеджер Олег за год завершил всего 2 проекта. При том что его коллеги в среднем сделали 8–10. «Но я работаю по 14 часов!» — доказывал свою эффективность сотрудник. В «долгостроях» оказалось много интересного: низкое качество проработки ТЗ, отсутствие вовлеченности среди разработчиков и тестировщиков («Зачем нам делать хорошо, если Олег не понимает, зачем это нужно, и все время меняет сроки?»), нерегулярная коммуникация с заказчиком. Когда Олег покинул компанию и на его место встала деятельная и организованная Татьяна, все вздохнули с облегчением.

Демотивируют команды в подчинении

Генеральный директор был очень доволен новым назначением: новый руководитель филиала Алиса в первый месяц работы внедрила управление по целям, зафиксировала амбициозный план и сделала анонс: «Работаем на результат». Была отменена «короткая пятница», а совещания стали начинаться в семь вечера («Мы не должны отвлекаться от клиентской работы»). Спустя несколько месяцев начались увольнения.

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Болеют на рабочем месте

Алексей, руководитель службы клиентского сервиса, героически болел на рабочем месте всю зиму. Когда за ним последовательно слегли с гриппом еще 8 сотрудников, сидевших рядом, операционный директор стал отправлять заболевших домой. Производительность низкая, так еще и здоровые сотрудники под угрозой.

Становятся «узким горлышком»

Сергей возглавлял отдел аналитики и имел репутацию одного из самых талантливых сотрудников компании. Наверное, так выглядит человек, который нашел свое призвание: уже в 8 утра Сергей появлялся на рабочем месте с чашкой американо, а в начале первого ночи все еще слал в корпоративный чат вопросы коллегам. С самыми сложными, самыми нестандартными проектами коллеги приходили исключительно к нему. Постепенно отдел стал расходиться: аналитики жаловались, что им некуда расти, что руководитель не участвует в их развитии и общается с командой раз в месяц. А потом Сергея «схантили», и в воздухе повисло несколько незавершенных бизнес-заданий. Восстанавливать уровень экспертизы отдела пришлось в течение года. И новый руководитель был вынужден какое-то время задерживаться на работе допоздна.

Работают в своем ритме

Не всегда переработки связаны с нежеланием идти домой или неумением планировать. Например, редактор Сергей до обеда буквально спит на рабочем месте. Зато к вечеру появляется большое количество идей и материалов для работы, в шесть вечера все только начинает кипеть, а к 21:00 необходимый дневной объем выполнен. Проблема Сергея в том, что в компании жесткое начало дня: первая летучка начинается в 10:00. А он — классическая сова, и рабочий разгон начинается после обеда.

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