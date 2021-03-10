То, как в Китае «зажали» Джека Ма, напугало бизнес. Страна рискует откатиться в развитии

Стать мировым технологическим центром — за следующую пятилетку. Такой план поставили власти Китая, но бизнесмены страны теперь просто боятся браться за дело всерьез.

Ситуация с Джеком Ма, впавшим в немилость властей, напугала предпринимателей Китая. Bloomberg Businessweek опросил стартаперов, они массово говорят о необходимости умерить амбиции и дважды подумать, прежде чем входить в стратегически важные отрасли. Это может лишить Пекин возможности взять мировое лидерство в технологическом секторе, пишет Forbes.

О том, что пример впавшего в немилость основателя Alibaba охладил энтузиазм в технологическом секторе Китая, рассказали изданию китайские предприниматели и венчурные инвесторы. В частности, основатель неназванного стартапа из китайской провинции Чжэцзян, где родился Ма, отметил, что больше не стремится добиться масштаба бизнеса, сравнимого с Alibaba, поскольку опасается нежелательного внимания со стороны правительства. Еще один собеседник сказал, что отказался от публичных выступлений и теперь планирует сосредоточиться на развитии своего связанного с робототехникой бизнеса за рубежом.

Некий неназванный венчурный инвестор, уже вложившийся в десятки стартапов, уверен, что пример Джека Ма заставит предпринимателей, особенно тех, кто конкурирует с госкомпаниями, быть менее агрессивными.

Все трое поговоривших на эту тему бизнесменов настаивали на анонимности и подчеркивали, что не могут свободно обсуждать политически щекотливую тему.

Напомним, в октябре 2020 года Джек Ма публично раскритиковал власти и госбанки за «менталитет ломбарда» и противодействие инновациям, после чего у его компаний начались проблемы. Китайские власти в последний момент отменили IPO финансовой компании миллиардера Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире.

«Инцидент с Джеком Ма показывает, что безопасности нет ни для кого», — рассказал бизнесмен, планирующий зарубежную экспансию. Свою мысль он пояснил поговоркой. — Сопровождать монарха все равно что сопровождать тигра. Никогда не знаешь, когда тигр обратится против тебя».

Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин 5 марта обнародовал новый пятилетний экономический план, предусматривающий снижение зависимости от американских технологий и превращение Китая в мировой технологический центр.

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