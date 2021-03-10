Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.03
74,26
88,17
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

То, как в Китае «зажали» Джека Ма, напугало бизнес. Страна рискует откатиться в развитии

То, как в Китае «зажали» Джека Ма, напугало бизнес. Страна рискует откатиться в развитии
Иллюстрация: pixabay.com

Стать мировым технологическим центром — за следующую пятилетку. Такой план поставили власти Китая, но бизнесмены страны теперь просто боятся браться за дело всерьез.

#НОВОСТИ

Ситуация с Джеком Ма, впавшим в немилость властей, напугала предпринимателей Китая. Bloomberg Businessweek опросил стартаперов, они массово говорят о необходимости умерить амбиции и дважды подумать, прежде чем входить в стратегически важные отрасли. Это может лишить Пекин возможности взять мировое лидерство в технологическом секторе, пишет Forbes.

О том, что пример впавшего в немилость основателя Alibaba охладил энтузиазм в технологическом секторе Китая, рассказали изданию китайские предприниматели и венчурные инвесторы. В частности, основатель неназванного стартапа из китайской провинции Чжэцзян, где родился Ма, отметил, что больше не стремится добиться масштаба бизнеса, сравнимого с Alibaba, поскольку опасается нежелательного внимания со стороны правительства. Еще один собеседник сказал, что отказался от публичных выступлений и теперь планирует сосредоточиться на развитии своего связанного с робототехникой бизнеса за рубежом.

Некий неназванный венчурный инвестор, уже вложившийся в десятки стартапов, уверен, что пример Джека Ма заставит предпринимателей, особенно тех, кто конкурирует с госкомпаниями, быть менее агрессивными.

Все трое поговоривших на эту тему бизнесменов настаивали на анонимности и подчеркивали, что не могут свободно обсуждать политически щекотливую тему.

Напомним, в октябре 2020 года Джек Ма публично раскритиковал власти и госбанки за «менталитет ломбарда» и противодействие инновациям, после чего у его компаний начались проблемы. Китайские власти в последний момент отменили IPO финансовой компании миллиардера Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире.

«Инцидент с Джеком Ма показывает, что безопасности нет ни для кого», — рассказал бизнесмен, планирующий зарубежную экспансию. Свою мысль он пояснил поговоркой. — Сопровождать монарха все равно что сопровождать тигра. Никогда не знаешь, когда тигр обратится против тебя».

Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин 5 марта обнародовал новый пятилетний экономический план, предусматривающий снижение зависимости от американских технологий и превращение Китая в мировой технологический центр. 

Читайте также: «Я хочу умереть на пляже, а не в рабочем кабинете». Джек Ма в 55 лет покидает Alibaba

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кинотеатр под небом, лекторий и деревянные идолы. Новое пространство в центре городаКинотеатр под небом, лекторий и деревянные идолы. Новое пространство в центре города
  • «Спутник V» начнут производить в Европе, рост цен — главная беда россиян. Главное 9 марта«Спутник V» начнут производить в Европе, рост цен — главная беда россиян. Главное 9 марта
  • ФСБ насчитала на январских митингах 90 тыс. участников — в разы больше официальных оценокФСБ насчитала на январских митингах 90 тыс. участников — в разы больше официальных оценок
  • Кому кризис, кому — время для роста. IT-компания с Урала заработала в 2020-м 2,2 млрд руб.Кому кризис, кому — время для роста. IT-компания с Урала заработала в 2020-м 2,2 млрд руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.