Лео Бабаута: «Я — живое свидетельство жизненного тупика. Но я нашел выход»

Провалы и переживания из-за них — нормальная часть жизни человека. Но как не зацикливаться на них и не останавливаться лишь на мысли «нужно что-то менять»? Семь способов идти вперед.

Психолог и писатель Лео Бабаута уверен, что достойное решение можно найти в любой жизненной ситуации. Порой кажется, что мы увязли в моменте, события идут по кругу и ничего не приносит счастья, но выход есть.

Некоторые люди откладывают важное дело, мучаются от нерешительности или перфекционизма. Некоторые никак не могут ввести в жизнь на регулярной основе спорт или медитации, привести в порядок финансы или режим дня.

Это тупик. А я — живое свидетельство той истины, что из него можно вырваться.

Я бывал в тупике много раз, и оказалось, что из него всегда есть выход. Просто нужно не отмахиваться от этого состояния, а повернуться к нему лицом. Пройти через него. Принять тупиковое положение и позволить ему разрешиться.

Вот несколько принципов, которые помогают выходу из тупика:

Взгляните в лицо трудностям. Если вы избегаете мыслей о сложном проекте, бардаке в финансах или общем беспорядке, о физических упражнениях, диете или проблемах со здоровьем — мало что изменится. Посмотрите правде в глаза. Готовность признать трудности и работать с ними — одно из важнейших условий для перемен.

Примите решение и поставьте цель. Если хочется, чтобы что-то в жизни происходило иначе, нужно принять решение об этих изменениях. Это просто, но мы все равно часто застреваем в промежуточном состоянии, когда измениться хочется, но решение пока не принято. Четкое решение означает, что мы перестаем задавать себе вопросы: «Должен ли я сделать это или, может быть, нет?», — и полностью следуем сделанному выбору. И тогда мы ставим цель: что бы мы хотели сделать?

Будьте сострадательны к себе. Повторяя одно и то же действие снова и снова, мы действительно можем опустошить себя. Возникает чувство разочарования, вы расстроены и разочарованы в себе. Но выбраться из тупика все эти мысли не помогут, они лишь топят любого. Может быть, проявить к себе доброту? Не оставляя попыток изменить, просто исключив уныние из списка проблем. Если уныние все же остается, проявите к себе поддержку и сострадание.

Найдите соратников. Большинство людей пытаются найти выход из тупика самостоятельно. Это безопаснее. Но это значит, что вы делаете в одиночку что-то очень сложное. Порой это может срабатывать, но чаще всего нет. Я обнаружил, что решать проблемы совместно с другими людьми невероятно мощно и эффективно. Найдите соратников, бросьте вызов, разделите ответственность, ищите свою стаю. Вы обнаружите, что это помогает избавиться от чувства одиночества и получать поддержку всякий раз, когда хочется сдаться.

Выделите время для практики и придерживайтесь его. Мы очень часто говорим, что хотим что-то сделать, но не выделяем на это сколько-нибудь времени. Назначьте себе свидание. Или назначьте свидание кому-нибудь еще, чтобы действовать вместе. Продолжайте практиковаться, если возможно, ежедневно, и вы увидите постепенные изменения.

Маленькие победы, медленные изменения, потрясающий прогресс. Сосредоточьтесь сначала на маленьких победах. Я говорил себе, что нужно просто зашнуровать ботинки и выйти за дверь. Постепенно я наращивал обороты. За год от неспособности пробежать 10 минут я пришел к первому марафону. Постепенные изменения означают огромный прогресс с течением времени.

Прогресс, а не совершенство. Не пытайтесь достичь совершенства. Вы стараетесь двигаться в правильном направлении. Пропустили 4 дня медитации на прошлой неделе? Но ведь три дня вы ее делали. Продолжайте добиваться прогресса и прощайте себе мелкие промахи.

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