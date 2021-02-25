«Увольнение — это стресс. Лучше заранее ответьте на пять вопросов и уйдите сами»

Вы может сформулировать суть вашей работы, объяснить, чем полезны компании? У вас есть четкие задачи и планы, по которым можно отследить успешность их выполнения? Ответ «нет» говорит сам за себя.

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет в своем блоге на Facebook:

— Бывает, что нас увольняют. Бывает, что увольняем мы. В этом действе нет ничего приятного ни для одной из сторон. Тот, кого увольняют, страдает от унижения и неопределенности. И как бы нежно и с поглаживаниями ему ни писали в трудовую, все равно он ощущает себя лузером и думает, как жить и на что. Тому, кто увольняет, тоже непросто. Он такой же, примеряет на себя. Ну кому хочется казаться себе злодеем, палачом? Конечно, если увольняешь часто, это чувство притупляется. Но нет-нет да проскакивает мыслишка: «Да вас, батенька, в аду будут черти жарить!».

Некоторые говорят, что после увольнения у них открылись новые карьерные перспективы и вообще поперло. Не верьте. Увольнение — это стресс, а в стрессе креативность не работает или работает извращенно. Просто те ребята после увольнения наконец-то реализовали ранее имевшиеся перспективы. Увольнение неприятно, и я хотел бы предложить быстрый скрининг на вероятность увольнения. Если хотя бы на два из этих пяти вопросов вы отвечаете «да», то подумайте, может, пора что-то изменить?

Вопрос №1. Вы не можете сформулировать, какую пользу вы приносите компании? Конечно, любой человек может выкрутиться и что-то сказать о своей пользе. А вот с точки зрения ее основной деятельности, с точки зрения основных процессов компании? Вы участвуете в создании продукта? Вы непосредственно зарабатываете деньги? Вы помогаете создавать продукт и зарабатывать деньги эффективнее прочих? Чем вы полезны, почему вы еще работаете в компании?

Вопрос №2. Вы не можете сказать, чем вы лучше большинства аналогичных профессионалов на рынке труда? Жизнь устроена весьма просто: человек, который хуже тех, кого может себе позволить компания, рано или поздно меняется. Вы думаете, что у вас есть конкурентное преимущество a'la срок работы в компании? Наверное, но не переоценивайте его. Особенно когда компанию штормит и лихорадит.

Вопрос №3. У вас сложные отношения с руководителем? Мы проводим на работе много времени, и любому нормальному человеку хочется его проводить в спокойной атмосфере. Если же она становится взрывоопасной, то, вероятно, это и ваша «заслуга». Вы много времени уделяете налаживанию отношений с руководителем? Вы понимаете друг друга? Вы видите его функцией или живым человеком? Вам он вообще симпатичен? Приятно с ним работать?

Вопрос №4. У вас нет планов и критериев оценки их успешности, вы действуете по интуиции? Есть разные профессии, но таких, промежуточные результаты деятельности которых нельзя запланировать, — раз-два и обчелся. Да и то это миф. Мне как-то системный администратор сказал, что у него нет планов, потому что он все время настороже и ждет аварии, чтобы с ней справиться. А вдруг война, а он уставший?

Вопрос №5. У вас нет энергии для компании, нет сил что-то менять? Вы отклоняете все предложения об изменениях? Люди не дураки. Они чувствуют. Когда ты ходишь с выражением лица снулой рыбы, то с тобой работать неприятно. Выпученные от наигранного энтузиазма глаза — другая сторона той же медали. Если ты такой уставший, то, может, честно самому уйти? Просто из уважения к коллегам?

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