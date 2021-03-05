Эта прекрасная лень. Почему ругать себя за ничегонеделание очень глупо?

Лень — это способ пополнить запасы энергии. Отдых и праздность воспринимаются не так негативно, как лень, но положительные эффекты аналогичны. Чем еще полезно время, не занятое ничем?

Энн-Лайра Ле Канф, основательница Ness Labs, пытается доказать, что лень не так плоха, как думают многие. Вот какие аргументы она приводит.

Если лень — это так плохо, почему она настолько распространена?

Природа, кажется, оптимизировала наши биологические процессы для того, чтобы лениться. Если даже не брать заведомо праздные виды, например, питонов, которые спят около 18 часов в день, большинство животных большую часть своего времени ничего не делают. А количество времени, которое они проводят в бездействии, коррелирует с количеством времени, которое они не тратят на такие виды деятельности, как охота, сбор пищи и размножение.

Лень часто бывает обратной стороной продуктивности. Это не признак неэффективности и непродуктивности, а, возможно, результат разумного подхода к работе, который высвобождает время для заслуженного безделья. Более того, лень сама по себе может стать толчком к эффективной работе.

Десять преимуществ лени

Лень — это вовсе не фатальная ошибка, она может быть полезной. Лень может сделать жизнь более здоровой и расслабленной. Возможно, пора изменить отношение к лени. Вот десять ее недооцененных преимуществ:

Ленивые решения могут быть прорывами. Выключатель света, пульт дистанционного управления, эскалаторы, умные колонки… Лень была источником многих инноваций.

Безделие может быть формой активной прокрастинации. В одном исследовании авторы предположили, что не все виды прокрастинации вредны или приводят к негативным последствиям, предположив, что есть два типа прокрастинаторов: пассивные и активные. Пассивные прокрастинаторы — это прокрастинаторы в традиционном смысле этого слова. Активные прокрастинаторы отлично контролируют свое время и общую производительность и знают, как начать работу в нужный момент.

Ленивые люди сфокусированы на деятельности, которая приносит большую пользу. Они тщательно контролируют расход энергии и поэтому избегают ненужных задач. Вместо этого они выполняют задачи, которые приносят большой результат с минимальными вложениями. Сюда можно отнести автоматизацию монотонных и трудоемких операций.

Непродуктивное время помогает справляться со стрессом. Об этом говорят исследования, и особенно это касается подростков. Действия (или их отсутствие), которые взрослыми воспринимаются как лень, необходимы для психического здоровья молодых людей.

Благодаря лени вы менее подвержены выгоранию. Делая регулярные перерывы, ленивые люди дают возможность своему телу и разуму подзарядиться, тем самым избегая выгорания.

Свободное время способствует рассеянному мышлению. У нашего разума есть два режима мышления: рассеянный и сфокусированный. Нам нужно постоянно переключаться между двумя режимами, чтобы проявлять максимум творчества и продуктивности. Блуждание разума, форма рассеянного мышления — это полезный механизм обработки информации, иногда ведущий к неочевидным решениям.

Лень может быть полезна для психического здоровья. Психоаналитик и профессор лидерства Манфред Кетс де Вриес пишет: «Безделье, возможно, лучшее, что мы можем сделать для своего психического здоровья. (…) Постоянная занятость может быть очень эффективным защитным механизмом для отражения тревожных мыслей и чувств. Но прибегая к маниакально-подобному поведению, мы подавляем свои истинные чувства и заботы, сознательно или бессознательно избегая периодов непрерывных, свободно сочетающихся мыслей».

Лень — это способ пополнить запасы энергии. Отдых и праздность воспринимаются не так негативно, как лень, но положительные эффекты аналогичны.

Проблемы могут разрешиться сами собой, если забыть о них на достаточно долгое время. Иногда их решает кто-то другой, кому это важнее, иногда проблема просто устаревает, так что временами прокрастинация — лучший вариант.

Лень может быть полезным симптомом. Когда нам лень, наше тело и разум передают важную информацию. Почему мы так себя чувствуем — потому, что устали или голодны? Из-за отсутствия мотивации? Скучная или повторяющаяся задача?

Если вам постоянно лень, придется немного глубже погрузиться в свои мысли и эмоции, чтобы выяснить, в чем причина проблемы. Но не вините себя, если вы ленитесь время от времени. Лень — как инструмент и ключ к лучшему пониманию себя — может быть полезной, если ее критически оценивать.

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