«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропортах платной. Чтобы сэкономили пассажиры

Авиакомпания предлагает исключить стоимость регистрации в аэропорту, так как все больше пассажиров проходят процедуру онлайн. Инициатива актуальна прежде всего для лоукостеров.

Об инициативе крупнейшего российского авиаперевозчика сообщают «Известия» со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях. По их словам, инициатива уже направлена в Минтранс, но там уточнили, что решений по этому поводу пока нет.

Речь об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорт, сказал представитель «Аэрофлота» Михаил Демин: по его словам, сейчас все больше людей пользуются онлайн-регистрацией, но тариф до сих пор включает регистрацию на стойке в аэропорту. При этом он отметил, что инициатива неактуальна для полносервисных авиакомпаний, таких как «Аэрофлот», но для пассажиров лоукостера «Победа» (его дочки), снижение тарифа на перевозку при онлайн-регистрации соответствует мировой практике.

Если инициатива будет принята, стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира, сказал собеседник издания.

Сейчас больше всего пассажиров регистрируются онлайн в Сочи — 60%, по данным источника «Известий» в отрасли.

Если предложение «Аэрофлота» будет принято, и Росавиация и Минтранс внесут изменения в федеральные авиационные правила, то услуга платной регистрации станет законной, говорит управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что не все пассажиры смогут зарегистрироваться на рейс онлайн: пожилые люди, организованные группы детей, пассажиры с инвалидностью. Он считает неправильным взимать с них плату за регистрацию в аэропорту.

Впрочем, если из стоимости авиабилета будут убраны все ненужные услуги, пассажиру станет только лучше, считает ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко. Но услугу, от которой пассажир не может отказаться, нельзя делать платной, добавил он. Кроме того, не у каждого человека есть телефон, через который можно зарегистрироваться на рейс. На социально-негативные риски предлагаемого «Аэрофлотом» нововведения указала и Росавиация.

Ранее «Аэрофлот» предложил ввести в России тариф, при котором авиакомпании смогут самостоятельно менять условия перевозки пассажира без его согласия: дату, рейс, маршрут (заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания — в одностороннем порядке, т. е. без согласия самого пассажира. Ему будет полагаться компенсация, но не во всех случаях. Инициативу перевозчика эксперты считают завуалированной легализацией овербукинга, в самой компании указывали, что новые тарифы позволят снизить среднюю стоимость билета на 2%.