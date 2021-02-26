Продажа Sports.ru. Аэрофлот хочет ввести билеты без гарантии перелета. Главное 26 февраля
Популярнейшее спортивное медиа продали фонду основателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева. «Аэрофлот» предложил продавать билеты без гарантии перелета. Что случилось за день.
Инвестфонд основателя Faberlic и создателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева приобрел Sports.ru — крупнейшее медиа о спорте в России. В сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch, пишет Forbes со ссылкой на сообщение компании. Аудитория Sports.ru превышает 20 млн человек в месяц, причем значительную часть контента генерируют сами пользователи. Платформа включает также базу данных спортивной статистики, YouTube-шоу и подкасты о спорте и здоровье. Sports.ru пишет в том числе о политике в контексте спорта и наоборот.
Задача фонда — диверсифицировать основной бизнес за счет цифровых активов. Мы любим проекты с сильным сообществом, это всегда многое говорит об устойчивости бизнеса. Например, мы уже инвестировали в проект о материнстве Baby.ru и видим в Sports.ru продолжение этой стратегии, — рассказал изданию управляющий партнер фонда Илья Пушкин.
Сделка позволит Sports.ru более уверенно планировать капиталоемкие проекты с длинным циклом окупаемости, например, покупку прав на спортивные трансляции, производство оригинального видеоконтента, развитие проекта о здоровом образе жизни, рассказал гендиректор Sports.ru Марк Тен.
Прежде 67,75% компании принадлежало футбольному агенту, руководителю консалтинговой компании ProSports Management Герману Ткаченко, 23,8% — сооснователю Sports.ru Дмитрию Навоше, 8% — у другого сооснователя Дмитрия Степанова, еще 0,5% — Юрию Дудю.
Дмитрий Навоша будет стараться помогать команде, хотя сотрудникам издания это «давно не очень-то требуется», написал он. Он продолжит заниматься другими спортивными медиа: украинской, белорусской и глобальной версиями сайта «Трибуна», а также Betting Insider (спортивные прогнозы).
Партия «Новые люди» была основана в 2020 г. и на сентябрьских выборах прошла в несколько областных заксобраний и городских дум. Глава партии Алексей Нечаев в интервью The New York Times говорил, что для регистрации партии в России нужно отказаться от критики Владимира Путина и его семьи, отказаться от иностранного финансирования и несанкционированных уличных протестов.
«Аэрофлот» предложил продавать билеты без гарантии перелета
«Аэрофлот» предложил Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта ввести в России тариф, при котором авиакомпании смогут самостоятельно менять условия перевозки пассажира без его согласия: дату, рейс, маршрут (заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания — в одностороннем порядке, т. е. без согласия самого пассажира. Как пишут «Ведомости», компания при этом должна будет выплатить пассажиру компенсацию в размере до 30 тыс. руб., но не во всех случаях — к примеру, если о невозможности предоставить место на рейсе пассажира уведомили за две недели до вылета, компенсация не выплачивается.
Эксперты называют инициативу завуалированной легализацией овербукинга — когда компания продает билетов больше, чем кресел в салоне, так как по статистике порядка 10% пассажиров не появляется на рейс.
В «Аэрофлоте» отмечают, что новые тарифы позволят снизить среднюю стоимость билета на 2%, при этом пассажиры смогут купить билет на этот же рейс по обычному тарифу, с гарантированным перелетом.