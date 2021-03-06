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Свердловская область нарастила экспорт в «пандемийный» 2020 год

Свердловская область нарастила экспорт в «пандемийный» 2020 год
Иллюстрация: pixabay.com

По итогам 2020 г. объем экспорта Свердловской области увеличился на 4% к уровню 2019 г. и достиг $7,6 млрд. Весь товарооборот региона также вырос на 4% — до $12,6 млрд. За счет каких стран и товаров?

#ЭКСПОРТ#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Ключевыми странами-контрагентами в прошлом году стали Китай, Германия, Казахстан, США и Турция, сообщает департамент информполитики главы региона со ссылкой на министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова

Объем экспорта вырос за счет поставок машиностроительной продукции широкого спектра. В частности, по объемам продаж дыхательной аппаратуры Свердловская область стала первой в России. Уральскую медтехнику покупали Босния и Герцеговина, Индонезия, Казахстан, Сербия и Узбекистан.

Также вырос экспорт железнодорожного оборудования, электротехники и оснащения для энергетических объектов.

Экспортная деятельность дала возможность свердловским предприятиям сохранить уровень производства, финансовую устойчивость и, конечно, рабочие места. Если первый квартал года был проблемным, то уже во втором мы вышли на первое место в стране по несырьевому экспорту в Китай, третий и четвертый квартал были относительно стабильными, — прокомментировал результаты года Василий Козлов.

Наиболее существенный прирост дал Китай: объем экспорта в эту страну вырос в 1,6 раза к уровню 2019 г. и превысил $1,9 млрд. В целом товарооборот с Китаем в 2020 г. увеличился на 35% — до $2,8 млрд. Основной рост показали поставки металлов и изделий из металла.

Между тем Китай остается и главным источником фальсификата, который поступает на территорию Свердловской области. С начала 2021 г. Кольцовская таможня выявила около 500 единиц контрафактной продукции — это 1/5 объема контрафакта, выявленного за весь прошлый год, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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