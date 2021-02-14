Китай близко! В Свердловскую область поступает все больше контрафактной продукции

С начала 2021 г. Кольцовская таможня выявила около 500 единиц контрафактной продукции — это 1/5 объема контрафакта, выявленного за весь прошлый год. Какой фальсификат чаще всего отправляют на Урал?

В 2020 г. сотрудниками Кольцовской таможни было выявлено 2400 единиц контрафактной продукции. Основная доля пришлась на международные почтовые отправления товаров из Китая и Гонконга. В основном это автосигнализации и различные аксессуары для автомобилей, фармацевтическая продукция, бижутерия, аксессуары к мобильным телефонам. Предотвращенный ущерб правообладателям составил более 11 млн руб., сообщает журнал «Эксперт» со ссылкой на начальника ведомства Анатолия Тимощенкова.

При этом с начала года объем выявленного контрафакта составил уже около 500 единиц на сумму почти 1 млн руб.

Тимощенков подчеркнул, что таможня осуществляет выборочный контроль. Так, в 2020 г. через воздушный пункт пропуска Кольцово было перемещено около 23,5 тыс. партий товаров, а таможенному досмотру была подвергнута всего 661 партия или 3,5% от общего объема.

То же касается и досматриваемых товаров, перемещаемых физическими лицами или следующих в адрес физического лица в почтовых отправлениях: в 2020 г. подвергнуто досмотру 0,02% международных почтовых отправлений (МПО) и 0,04% пассажиров. При этом результативность досмотров выявляемых нарушений в МПО составляет более 80%.

Во втором полугодии 2020 г. оперативными сотрудниками Кольцовской таможни был пресечен канал незаконного сбыта средств вооружения за пределы РФ. В частности, в выявленных почтовых отправлениях были обнаружены бронешлемы, бронежилеты и бронепанели. Отправка данных изделий осуществлялась с территории Екатеринбурга. Возбужден ряд уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ по факту контрабанды, осуществленной группой лиц по предварительному сговору.

В целом пандемия коронавируса и отмена международного пассажирского авиасообщения привела к сокращению пассажиропотока почти в 6,5 раз, почтовых перемещений — вдвое, а объемы грузовых отправлений упали более чем на 40%, резюмировал Тимощенков.

Ранее DK.RU рассказывал о том, что наиболее весомый ущерб контрафактная продукция наносит производителям строительных материалов, в частности, в сегменте лакокрасочных покрытий.