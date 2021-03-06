Иностранные консульства возобновляют прием посетителей в Екатеринбурге

Генеральные консульства трех европейских стран и США возобновили регулярную работу. Однако визы выдаются в ограниченном режиме. Кто претендует на выезд за границу?

Генеральные консульства Германии, Франции, Чехии и США в Екатеринбурге после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновили прием посетителей. Однако визы выдаются в ограниченном режиме, сообщает «Интерфакс».

Например, выдать визу в Германию могут медицинскому и научно-медицинскому персоналу и представителям сферы ухода за престарелыми, сезонным работникам сельского хозяйства, работникам в сферах товарных перевозок и транспорта, моряками (для проезда в порт отправления судна или в аэропорт для возвращения в третью страну). Также получить визу можно для частной поездки, но при наличии «экстренной причины семейного свойства» (свадьба, смерть, похороны).

Генеральное консульство Чешской Республики с 1 марта возобновили временно приостановленную регистрацию заявителей для подачи заявлений на получение долгосрочных виз и пребывания. Но уже 2 марта данная работа была вновь приостановлена в связи с тем, что свободные места для приема заявлений на март были заняты.

В генеральном консульстве Франции сообщили, что сотрудники трудятся в обычном режиме, помогают посетителям решать текущие вопросы. Выдачей виз генконсульство не занимается с 2012 г.

Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки также возобновило прием заявок на выдачу виз, но только для тех россиян, кому нужно получить повторную визу или продлить действующую, передает Znak.com. Услуги консульства остаются ограниченными в связи с правилами по обеспечению безопасности работников и заявителей из-за пандемии коронавируса.

Заявки на туристическую визу для путешествий, деловых поездок и лечения в США в Екатеринбурге снова начали принимать с 1 марта 2021 г. Из-за COVID-19 это было невозможно сделать целый год, с марта 2020 г.

Между тем для российских туристов все еще недоступно большинство стран мира, включая Центральную и Южную Европу. Среди государств, ранее входивших в состав СССР, границы для туристических визитов в начале марта открыла Грузия, сообщал DK.RU.